Yeşilyurt'ta ki okullar defezenfekte edildi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Tesisler Müdürlüğüne bağlı İdari İşler Birimi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Dezenfektan Ekipleri, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan Yeşilyurt'ta ki okulları, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında baştan aşağıya dezenfekte etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile birlikte teyakkuza geçen Yeşilyurt Belediyesi Dezenfektan Ekipleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla; yüz yüze eğitime başlayacak öğrenciler için okulları köşe bucak dezenfekte etti.

Özel kıyafetli ekipler okullarda sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, lavabo ve koridorlar başta olmak üzere kapı, pencere ve korkulukları, haşere, bakteri, mantar ve mikroplara karşı Bakanlık onaylı özel ilaçlı sularla dezenfekte ettiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim dönemine başlayacak olan Yeşilyurt'taki tüm okulların yeni döneme hazır hale getirildiğini söyledi.

Yeşilyurt'ta yeni tip koronavirüs salgınından tüm vatandaşları uzak tutmak adına dezenfektan ve temizlik uygulamalarını büyük bir ciddiyetle sürdürdükleri ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Tesisler Müdürlüğüne bağlı İdari İşler Birimi bünyesinde kurdukları dezenfektan ekiplerinin uygulamalarıyla özellikle kış aylarında oluşan bakterilerden kaynaklı grip ve benzeri hastalıkların önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yüz yüze eğitim dönemi öncesinde Yeşilyurt'ta ki tüm okullarda hijyen seferberliğinde bulunduklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,” Milli Eğitim Bakanlığımızın kararıyla 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitim dönemi için yeniden okullarına dönecek olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin sağlıklı, temiz ve güzel ortamlarda bir eğitim dönemi gerçekleştirmeleri için belediye olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekteyiz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, ilçemizde tüm okulları baştan aşağıya dezenfekte ediyoruz. Kendi bünyemizde kurduğumuz dezenfektan ekiplerimiz, tüm okulların ortak kullanım alanları başta olmak üzere kapı, pencere ve korkulukları özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte ediyorlar. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. Her türlü virüs ve bakteri üzerinde etkili olan dezenfektanlar ile yapılan uygulama ile öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda eğitime devam etmelerine katkı sağlıyoruz. İlçemizde ki tüm okullarımızda uygulamalarımız devam edecektir. Bu süreçte maske, hijyen ve sosyal mesafe konusuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi temenni ediyorum” diye konuştu.

Dezenfekte çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Topsöğüt Karşıyaka İlkokul ve Ortaokul Müdürü Selahattin Taşdöğen, “ Salgın döneminde okulumuzun dezenfektanı için ellerinden gelen gayreti gösteren Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere personellerine teşekkür ediyorum. Kendileri bu salgın döneminde okullarımıza ziyadesiyle yardımcı oluyorlar. Okulumuzda gerekli önlemler alınıyor, sosyal mesafe uyarıları asıldı, mikrop ve bakterilere karşı sınıflar, sıralar, lavabolar ve korkuluklar temizleniyor. Yeşilyurt Belediyemizin verdiği destekler sayesinde okulumuz 15 Şubat'ta başlayacak olan eğitim dönemine hazır hale getirilmiştir. Sayın Belediye Başkanımıza okullara verdiği önemden dolayı teşekkürlerimi gönderiyorum. Velilerimizin içleri rahat olsun, gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilirler.” ifadelerini kullandı.

Samanköy Buhara Ortaokulu Müdürü Mahmut Öztürk ise, okulda yapılan dezenfektan uygulamalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekiplerine teşekkür etti.

Dezenfektan ve ilaçlama uygulamalarıyla yeni döneme hazır hale getirilen Yeşilyurt'un farklı bölgelerindeki okulların yetkililerinin yanı sıra veliler ve öğrencilerde de, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile dezenfektan ekiplerine teşekkürlerini sundular.