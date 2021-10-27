Yeşilyurt'ta liseye covid 19 denetimi

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Kaymakamı Osman Uğurlu, okulda denetim yaparak Covid-19 kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi'ni, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Osman Uğurlu, 11.sınıf müzik bölümü öğrencilerinin koro dersine girek, dersi dinledi. Öğrencilere soru sorup, onlarla sohbet eden Kaymakam Uğurlu, Covid-19 kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Uğurlu, eğitimin öneminden bahsederek, yaklaşık 1.5 - 2 yıldır Covid-19 salgını nedeniyle eğitimcilerin büyük fedakarlıkta bulunarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini tüm teknolojik imkanları kullanarak yardımcı olduklarını belirtti. Bu yıl yüze eğitimin başlamasının önemini vurgulayan Uğurlu, yüze eğitimin sıkıntıya girmemesi için mutlaka aşı olunması ve Covid-19 kurallarına uyulmasını istedi.