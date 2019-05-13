Yeşilyurt'ta maç sonu büyük sevinç

Turunda Ağrı 1970 Spor'u 1-0 mağlup ederek 3.Lige yükselen Yeşilyurt Belediyespor'da maç sonunda duygusal anlar yaşandı. Kulüp Yöneticileri, Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcular gözyaşlarına hakim olamazken, yaşanan sevince ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Palancı ve oyuncuların alınlarından öperek elde edilen tarihi zaferden dolayı tebrik etti.

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksinde karşılaştığı Ağrı 1970 Spor'u 1-0 mağlup ederek TFF 3.Ligine yükselme hedefini gerçeğe dönüştüren Yeşilyurt Belediyespor'da 90 dakikanın ardından bir yandan büyük bir coşku ve sevinç yaşanırken, diğer taraftan duygusal anlar yaşandı.

Beş yıldır mücadele ettiği Bölgesel Amatör Futbol Liginde 3.Lige yükselmek için büyük bir mücadele vermesine rağmen arzu ettiği hedefe bir türlü ulaşamayan ancak (BAL) 2018-2019 Futbol Sezonu itibariyle bu hedefine ulaşmanın sevincini yaşayan Yeşilyurt Belediyespor'da, Ağrı 1970 Spor maçının son düdüğünün ardından Malatya'ya 3.Lig takımı kazandırmış olmanın gururu itibariyle duygusal bir atmosfer yaşandı.

Yeşilyurt Belediyespor'un 3.Lige çıkması için tüm imkanları seferber eden, gerek şampiyonlukla sonuçlanan grup maçları gerekse de Ağrı 1970 Spor maçı için takıma sürekli moral aşılayarak elde edilen tarihi zaferde büyük emeği ve desteği bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, maç sonunda sahaya inerek gözyaşlarına hakim olamayan Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yöneticileri, Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcuların alınlarından öperek, kutladı.

Yeşilyurt Belediyespor'un 3.Lige yükselmesinde büyük emeği bulunan taraftarlarda Ağrı 1970 Spor maçında yine tribünde ki yerini alırken, 90 dakikanın ardından saha içinde ki kutlamalara katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, Kulüp Yöneticileri, Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcularla sarmaş dolaş oldular.

Malatya'ya ikinci bir profesyonel takım kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Alın teriyle kazanılmış hak edilen bir zaferin coşkusunu yaşıyoruz. Bu tarihi zaferimizi 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere annelerimize, anne adaylarımıza ve anne sevgisini yüreğinde taşıyan bütün kadınlarımıza hediye ediyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyespor'un 3.Lige yükselmesi için çok büyük mücadelelerin verildiğine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bizler kenetlendiğimiz zaman, inandığımız zaman, birbirimize güvendiğimiz zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Malatya'ya uzun yıllar sonra ikinci bir profesyonel takım kazandırmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Yeşilyurt markası, Yeşilyurt Belediyespor ile daha değerli hale gelecektir. Yeşilyurt Belediyesporumuzun 3.Lige yükselmesi inancın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin kanıtı ve göstergesidir. Bizler inanmasaydık, bu başarıya ulaşamazdık. Alın teriyle hak ederek kazandığımız bu tarihi başarımız, inancın, kenetlenmenin, birbirine güvenmenin, dayanışmanın ve tüm camiamızla birlikte hareket etmenin eseridir. Malatyalı hemşehrilerimizin dua ve desteklerinden aldığımız güç ve kuvvetle birlikte ulaştığımız bu tarihi zaferimiz bu tür hedefler koyan takımların yolunu aydınlatacak, yol göstericisi olacaktır. Bizler her türlü şart ve durumda takımın yanında, destekçisi olduk, taraftarımız bizi bir an olsun yalnız bırakmadı ve sonuçta hak ettiğimiz hedefimize ulaşmanın sevincini yaşamaktayız. Önümüzdeki sezon 3.Ligde kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyespor'u 3.Lige yükselmesinden dolayı tebrik eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “Bugün tarihi bir gün, burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyespor'un 3.Ligde kentimizi en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediyespor'u 3.Lige çıkarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu da, “ 10 aydır gece gündüz demeden ailelerimizden fedakarlık ederek bu hedefe ulaşmak için çalıştık, emek verdik. Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamd ediyoruz, 3.Lige çıktık, çok sevinçliyiz. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.Kulübümüzün bu noktaya gelmesinde emeği bulunan bir önceki Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat'a da ayrıca teşekkürlerimi gönderiyorum.3.Lig Malatya'mıza, Yeşilyurtumuza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor Sportif Direktörü Burak Açıl ise, “ 3.Lige yükselmek için hep birlikte çok büyük fedakârlıklarda bulunduk, emek ve gayret sarf ettik. Allah'a şükürler olsun ki hedefimize ulaştık. Sezon başında Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a ‘3.Lige yükseleceğiz ve kupayı Malatya'ya getireceğiz' diye söz vermiştik, bu sözü yerine getirmenin sevinci içerisindeyiz. Emeği geçen herkesten, zorlu maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan Allah razı olsun.Bize güvenen herkese buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz” dedi.

Sezon başında hedefledikleri noktaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı da, “Sezon başından beri hedefimize olan inancımızı asla yitirmedik, bazen üzüldük bazen sevindik ancak bize güvenen ve inanan insanların destekleriyle yolumuzdan geri dönmedik. Malatya futbolunun gelişimi açısından önemli olan 3.Lig takımını kentimize kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok çalıştık, emek verdik, ter döktük, Yüce Rabbim bu emeklerimizin mükafatanı bu mübarek ayda bizlere nasip etti. Bize her zaman inanan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere Kulüp Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, antrenörlerimize, futbolcularımıza, taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler yürekliydik, inandık, hak ettiğimizi aldık” diye konuştu.