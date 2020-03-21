İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt'ta mahaller dezenfekte ediliyor

Yeşilyurt’ta korona virüs önlemleri kapsamında mahallerde başlatılan dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt'ta korona virüs önlemleri kapsamında mahallerde başlatılan dezenfekte çalışmaları sürüyor.


Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan korona virüsün Türkiye'de yaygınlaşmasını önlemek için tedbirler en üst seviyeye yükseltildi. Bu kapsamda da belediyeler kendi alanlarına bağlı mahallelerde hijyen ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Salgının bulaşmasını önleme çalışmaları kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlık ekiplerin mahallerde yürüttüğü dezenfekte çalışmaları sürüyor. Ekipler son olarak ilçedeki Dilek Mahallesinde hijyen ve dezenfekte çalışması yürüttü.


Mahalle sakinleri, yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları için ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.