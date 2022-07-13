Yeşilyurt'ta Melekbaba Mahallesi konforlu yollarla buluşuyor

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 2022 Yılı Yatırım Programına alınan Melekbaba Mahallesindeki imar yollarını teker teker açarak, bölgeye ulaşımı daha kolay ve güvenli hale getiriyor.

Melekbaba Mahallesinin son dönemlerde çok güzel hizmetlere kavuştuğunu söyleyen Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, ''Yol medeniyettir, güzelliktir ve güzel bir yaşamdır. Yeşilyurt Belediyemizde bölgede çok güzel hizmetler yapıyor. Gençlik Merkezi ve Deprem Konutlarımızın olduğu bölgemize ulaşımı daha rahat bir hale getirmek, buradaki toz ve toprağın ortadan kalkması içinde yol çalışmaları devam ediyor. Toplu taşıma eksikliği de bu güzel hizmetlerle giderilmiş olacak, çok sevinçliyiz. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekiplerine tüm mahalle halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum'' şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarını güvenli, konforlu ve modern yollarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Melekbaba Mahallesinin son yıllardaki hizmetlerle büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “ Deprem Konutları, Gençlik Merkezi ve yapılan okullarla birlikte cazibesi her geçen gün artan Melekbaba mahallemize ulaşımı konforlu ve akıcı hale getirmek amacıyla yaklaşık 2,5 km'lik imar yolumuzu açmıştık. Açılan yollarla birlikte planlı ve sağlıklı bir büyüme döneminden geçen bu güzel mahallemizin sosyal yaşamına büyük bir katkı sunuyoruz. Yeni yapılan yatırımlarla hareketli ve canlı bir hüviyete kavuşan bu bölgemizin yol ihtiyacını gidermek içinde bizlerde imkanlarımızı seferber ettik. Yeni yapılan konutlar ve sitelerin de yavaş yavaş artmasıyla birlikte araç ve yaya trafiği de doğal olarak artmaya başladı, bizlerde bu noktada bu yılın yatırım programına aldığımız yol hizmetlerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Toplu taşıma araçlarımızın bu bölgeye rahat ulaşımının yanı sıra kendi araçlarıyla buraya gelecek olan vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı yollarda ulaşımını sağlamak amacıyla ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Alt yapısı tamamlanan buradaki yolumuzun tüm işlemleri tamamlandıktan sonra soğuk asfalt ve sathi kaplama ile daha nezih bir görüntüye kavuşturup ardından aydınlatma ve kaldırım işlemleriyle de daha güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Öncelikle toplu taşıma araçlarının geçiş güzergâhlarını tamamlayacağız akabinde diğer çalışmaları da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Melekbaba mahallemiz bu tür yeni ve güçlü yatırımlar neticesinde daha fazla tercih edilecek, daha fazla güzelleşecek ve hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Çalışmalar sırasında ekiplerimize desteklerini esirgemeyen muhtarımıza çok teşekkür ediyorum, emeği geçen herkesin ellerine sağlık” diye konuştu.