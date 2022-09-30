Yeşilyurt'ta metruk evlerin yıkımına ağırlık

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra kent estetiğini bozan ve tehlike arz eden metruk evlerin yıkım çalışmalarına ağırlık verildi.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gazi Mahallesinde çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra kent estetiğini bozan ve tehlike arz eden iki katlı metruk evin yıkım çalışmalarını yerinde takip ettiler.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ile Gazi Mahalle Muhtarlığının ortak çalışmasıyla birlikte yıkılmasına yönelik karar verilen iki katlı metruk ev, çevre güvenliğinin alınmasının ardından Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi. Mahallenin ciddi bir sorundan kurtulduğunu söyleyen Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, “Mahallemizde hem tehlike arz eden hem de çevre ve insan sağlığına zarar veren iki katlı binanın yıkımı başarıyla gerçekleşti. Şahsım ve mahalle sakinleri adına Kaymakamlığımıza ve Belediyemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yeşilyurt'un mutlu, huzurlu ve güvenli ilçe olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “Gazi Mahalle Muhtarlığımızın başvurusu neticesinde Belediyemizin Encümeninden çıkan karar doğrultusunda yıkılmasına karar verilen Gazi Mahallemizdeki metruk ev, alınan güvenlik önlemleri altında yıkımı gerçekleştirildi. İlçemizde çevre ve insan sağlığını tehdit eden, yeni yatırımlara engel teşkil edip, kent estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan binaların yıkılmasına büyük bir önem veriyoruz. İlçe Kaymakamlığımızla ortaklaşa yaptığımız çalışmalarla birlikte tespiti yapılan metruk evlerin yıkımına aralıksız devam ediyoruz. Deprem kuşağında yer alan kentimizde muhtemel bir doğal afette yıkılabilecek durumda olup sağlam olmayan binaların yanı sıra tehlike arz eden yapıları gerekli resmi çalışmaların ardından teker teker ortadan kaldırıyoruz. Güvenli, huzurlu ve güzel bir ilçe olan Yeşilyurt'umuzun bu kimliğini koruyup güçlendirmek içinde metruk evlerin bertaraf edilmesine büyük özen gösteriyoruz. Bu tür yapılar ortadan kalktıkça cadde ve sokaklarımız daha güvenli ve huzurlu hale geliyor, yeni yatırımların önü açılıyor ve hemşehrilerimizin talepleri de yerine getirilmiş oluyor. Metruk ev yıkımlarıyla birlikte sokaklarımızı daha temiz, daha güvenli ve daha huzurlu bir görüntüye kavuşturup özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklar edinebilecekleri ortamlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda duyarlı ve hassas davranan mahalle muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle metruk ev yıkımlarına devam ettiklerine dikkat çeken Kaymakam Osman Uğurlu ise “ Belediyemizle birlikte İçişleri Bakanlığımızın ilgili yazılı talimatları gereği oluşturmuş olduğumuz komisyon marifetiyle ilçemizde bulunan yaklaşık 300 civarındaki metruk binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde 30 civarında binamız kaldı. Asayiş olayların engellenmesinin yanı sıra deprem dolayısıyla tehlike arz eden bu tür yapıların yıkılması önemli ve değerlidir. Yeşilyurt Belediyemiz ve mahalle muhtarlarımızın katkılarıyla sorunun büyük bir kısmını giderdik, kalan binaları da en kısa sürede bertaraf ederek çalışmalarımızı sonuçlandıracağız. Metruk ev yıkımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.