Yeşilyurt'ta modern yaşam alanlarına yenileri ekleniyor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, "Başlattığımız hizmet seferberliği kapsamında bugüne kadar 215 adet parkı hizmete sunup toplam 940 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırdık" dedi.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar toplam maliyeti 27 Milyon 105 bin TL olan 23 yeni parkı ilçeye kazandırdıklarını belediyenin yeşillendirme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeşillendirme ve park çalışmalarıyla Yeşilyurt'ta ki 1 Milyon 661 bin 802 metrekarelik alanın 940 bin metrekaresini yeşil alanlarla buluşturup kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5.03 metrekareye yükselttiklerini söyledi. Yeşilyurt'un dört bir tarafını yeşil ve ferah alanlarla donatarak yaşam kalitesinin yükselmesini sağladıklarını vurgulayan Çınar, “Kentler ve ilçeler yansıttıkları farklı güzellikleriyle vatandaşlarına rahat ve kaliteli yaşamlar sunarken diğer yandan yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerini en güzel ortamlarda ve en iyi şekilde ağırlamalıdır. Belediye olarak mahallelerimize yeni nesil modern oyun parkları kazandırıyoruz. Bugüne kadar 215 parkımızı hizmete sunup, 1 Milyon 661 bin 802 metrekareden oluşan toplam alanımızın 940 bin metrekaresini yeşillendirip, kişi başına düşen yeşil alan miktarını ise 5.03 metrekare çıkartarak ilçemizdeki ferah, huzurlu ve güzel alanlarımızın sayısını artırdık. Bir yandan yeni parklar yaparken bir yandan da mevcut parkları bulunduğu bölgedeki hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre yeniliyoruz. Göreve geldiğimiz 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar ise toplam maliyeti 27 Milyon 105 bin TL.olan 23 yeni parkımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, park hizmetlerinde ki hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz ” ifadelerini kullandı.

Çilesiz Mahallesi'nde yapımına başlanan park alanındaki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Çınar, “ Yeşil olan Yeşilyurt'umuzu daha fazla yeşillendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında yetiştirdiğimiz rulo çimlerimizi park alanlarımızdaki yeşillendirme hizmetlerimizde kullanarak hem belediye bütçesini kâra geçiriyoruz hem de bölgemizin iklimine uygun dayanıklı çimlerle parklarımızın daha uzun süre yeşil ve güzel kalmasını sağlıyoruz. Her park kentimize ayrı bir güzellik, ayrı bir desen, ayrı bir canlılık ve ayrı bir renk katıyor. İlçemizin her noktasının daha fazla güzelleşmesi için birbirinden farklı, modern çizgilerin hakim olduğu, yeni nesil park anlayışından yola çıkarak vatandaşlarımıza yeni park alanları kazandırıyoruz. Çilesiz mahallemizde 10 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden yeni park alanımız gerek desenleri, gerekse de modern çizgileri ve desenleriyle park hizmetlerine örneklik teşkil edeceğine inanıyoruz. Sert zemin işlemleri, aydınlatmalar, güvenlik kameraları ve yeşillendirme çalışmalarından sonra çocuk oyun grupları ve diğer sosyal donatıları da ekleyerek bu bölgeye ayrı bir nefes getirecek güzel bir park alanı daha kazandırmış olacağız. Bölgemize ayrı bir değer kazandıracak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en güzel şekilde yanıt verecek kaliteli parklarımıza Çilesiz mahallemizdeki bu parkımızı da ekleyerek park yatırımlarımızı genişletmiş olacağız. Yeni park yatırımlarını farklı tasarımlar ve şekillerle yaparak Yeşilyurt'umuzun geleceğine modern eserler emanet edilmesinde büyük emek sarf eden başkan yardımcılarımıza, birim müdürlüklerimize ve değerli mesai arkadaşlarımıza gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de farklı bir tasarımla hizmete sunulacak olan yeni park alanından dolayı Çınar'a teşekkürlerini sundular.