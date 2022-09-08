Yeşilyurt'ta Ocak ve Eylül ayları arasında 47 metruk bina yıkıldı

Yeşilyurt Belediye ekipleri, Bostanbaşı Mahallesi Barguzu caddesinde araç trafiğini engelleyen iki katlı metruk evi, resmi prosedürleri yerine getirdikten sonra yıkımını gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediyesinin planlı yatırımları neticesinde; her alanda modern kent kimliğine uygun bir estetik görüntüye ulaşan Yeşilyurt'ta tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk evlerin yıkımına aralıksız devam ediliyor.

Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay ile mahalle sakinlerinin talebi sonrasında, Barguzu caddesi Kayalar sokakta araç trafiğini engelleyen iki katlı metruk ev, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın takip ettiği yıkım çalışmasıyla birlikte ortadan kaldırıldı.

Metruk evin yıkılmasıyla Kayalar sokakta ki araç geçişlerinin daha akıcı ve güvenli hale geldiğini söyleyen Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay ise “Mahallemizde araç ve yaya trafiğini engelleyen metruk bir evimiz vardı, belediyemize başvuru yaparak yıkılmasını talep ettik. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bugün buranın yıkımını gerçekleştirdi. Binanın yıkılmasıyla birlikte bu bölgemizde olabilecek acil durumlarda araçlar daha rahat geçebilecek bunun yanı sıra Yeşilyurt Belediyemizin yatırımları da bu bölgede artacak çünkü kamyon ve ağır iş makinaları buradan geçemiyordu, bina yıkımıyla birlikte yolumuz daha güvenli ve akıcı hale getirildi. Başkan Çınar'a ve ekiplerine şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise kent estetiğine değer katan, vatandaşların rahat, temiz ve düzenli alanlarda yaşamasına imkân tanıyan hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yeşilyurt'ta tehlike arz eden, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkiler bırakan metruk evlerin yıkımına devam ettiklerini söyleyen Başkan Çınar, “Bostanbaşı mahallemizin Barguzu caddesindeki Kayalar sokakta tarihi tescilli evlerimizin yanı sıra yıkılmaya yüz tutmuş, çevre ve insan sağlığını tehdit eden binalarımız bulunmaktadır. Sokağımızın eski bir yerleşim yeri olması vesilesiyle araç geçişlerine engel teşkil edip yaşam kalitesini düşüren metruk evlerimizi yıkarak buradaki hayat kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Mahalle muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin talepleri neticesinde ekiplerimizin yaptığı saha incelemelerinden sonra yangın, afet veya acil durumlarda araçların bölgeye ulaşımını zorlaştıran binamızla ilgili resmi işlemleri tamamladık ve yıkımını gerçekleştirdik. Bu yıkımla birlikte bu bölgemiz daha fazla hizmete kavuşacak olup, alt ve üst yapıyla ilgili eksiklikleri giderilecektir. Binalarımızın doğalgazla ilgili sıkıntılarının çözüme kavuşması için de çalışmalarda hızlanacaktır. Belediye olarak stratejik planlamamızda her yıl 30 metruk evin yıkılmasıyla ilgili hedef belirlemiştik. Bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında 47 metruk evin yıkımını yaparak hedeflerimizin üzerine çıktık. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu gerekli planlamaların ardından çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Bu tür hizmetler neticesinde Yeşilyurt'umuzun yaşanabilir ve modern kent hüviyetini geliştirip, gelecek nesillere ferah, temiz ve düzenli bir ilçe emanet edilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.