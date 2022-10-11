Yeşilyurt'ta park sayısı artıyor

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde, Bostanbaşı ile Karakavak Mahallelerinin birleşme noktasında yeni bir parkın daha inşaatı devam ediyor. Yeşilyurt'ta ki park sayısını 232'ye çıkarttıklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 yılından bugüne kadar hizmete sundukları parklarla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5.07'e, toplamdaki yeşil alan miktarını ise 1 milyon 708 bin metrekareye yükseltip, Yeşilyurt'un güzelliklerine yeni güzellikler kattıklarını vurguladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan ve Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Tosun ile birlikte Bostanbaşı ile Karakavak Mahallelerinin birleşme noktasında inşa edilen yeni park alanında incelemelerde bulundu.

İmalat ve inşaat işlerini aralıksız sürdüren çalışanlarla sohbet edip ‘ kolaylıklar' dileyen Çınar, Yeşilyurt'un köklü geçmişine, sosyal ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerine yakışan ölçülerde parklar inşa ettiklerini ifade etti. Çınar, Bostanbaşı ile Karakavak Mahallelerinin birleşme noktasında hizmete sunacakları yeni sosyal yaşam alanıyla birlikte prestij seviyesi yüksek yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.

Yeşilyurt'ta park ve yeşillendirme hizmetleriyle kent estetiğine değer katan hizmetler ürettiklerini vurgulayan Çınar, “ Belediyemizin en prestijli projelerinden bir tanesini, son yıllarda en fazla tercih edilen bölgelerimizden olan Bostanbaşı ile Karakavak mahallelerimizin birleşme noktasında hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Parkımız gerek mimari yapısı gerekse de tasarımı, yeşil alanları, sosyal donatıları, spor ve oyun alanlarıyla birlikte Yeşilyurt'umuzun gelişen yüzüne büyük değerler katacaktır. Bütün sosyal yaşam alanlarımızda olduğu gibi buranında ferah, güzel ve konforlu bir alana dönüşmesi ve kent estetiğine değer katacak ölçülerde hizmete girmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni nesil oyun grupları, spor aletleri, yeşil alanları, sis ve kuru havuzları, yürüyüş yolları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte Yeşilyurt'un hızla gelişen bu bölgesine yeni bir yaşam alanı kurup, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Burası ayrıca 2,5 kilometre uzunluğundaki Horata Deremizin etrafına kuracağımız spor ve yürüyüş yollarının da başlangıç ve bitiş noktasında olacağı için bizlerde buranın teknik alt yapısına, görselliğine ve mekânların yüksek kalitede olmasına önem veriyoruz. Bostanbaşı ile Karakavak'ın birleşme noktasında hizmete sunacağımız bu parkımız Yeşilyurt'umuza çok yakışacaktır. İnşaat işlerini büyük bir titizlikle ve özenle sürdüren tüm çalışanlarımızın ellerine emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.

Çınar, “Farklı tasarımlı parklarımıza bir yenisini daha ekleyecek olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. İlçemizin yaşam kalitesinin artmasına vesile olan tüm yatırım alanlarımızda olduğu buranında sorunsuz bir şekilde hizmete girmesi için sık sık ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Bölge parkı niteliğinde hizmete sunacağımız 10 dönüm alan üzerindeki yeni sosyal yaşam alanımız sosyal donatıları, tasarımı ve görselliği ile bu tür yatırımlara örnek gösterilecek düzeyde olacaktır. Bizler farklı, yeni ve dikkat çekici projelerimizle sokaklarımızın ve mahallelerimizin yüksek yaşam kalitesine kavuşması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın aileleri ve çocuklarıyla birlikte rahat, huzurlu, keyifli ve güvenli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturarak daha yeşil bir Yeşilyurt hedefi doğrultusunda kentimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin büyük gayretleri neticesinde ilçemiz her geçen gün daha da güzelleşip, daha ferah ve konforlu alanlar kavuşuyor. Yeni parklarımız, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımızla Yeşilyurt'umuzun yeşil alan kapasitesini sürekli artırmaktayız” diye konuştu.

Yeşilyurt'taki park sayısını 232'ye çıkarttıklarını hatırlatan Çınar, 2019 yılından bugüne kadar hizmete sundukları parklarla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5.07'e, toplamdaki yeşil alan miktarını ise 1 milyon 708 bin metrekareye yükseltip, Yeşilyurt'un güzelliklerine yeni güzellikler kattıklarını sözlerine ekledi.