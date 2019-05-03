Yeşilyurt'ta Ramazan denetimi

Gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması ve kalitenin sürdürebilirliği adına çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Veteriner ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile gıda mühendisleri, denetime gittikleri iş yerlerinin genel temizlik, gıdaların muhafazası, yiyeceklerin depolanması konularını incelerken, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

İşletmelerin temizliğe önem verip vermediklerini araştıran ekipler, pide ve ekmek gramajlarını da kontrol ederken, çalışan personelin kıyafetleri ve sağlık muayene kartlarını da inceledi. Hijyen ve sağlık yönünden uyulması gereken kurallar hakkında işyeri yetkililerine bilgi veren personeller, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlere katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Yeşilyurt'ta ki fırın, lokanta, pastane, market ve kasaplarda yıl boyunca devam eden denetimlerin Ramazan ayı süresince de aralıksız devam edeceğini söyledi. Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlere ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, “ Halkımızın sağlıklı ve güzel ürünler tüketmesi için yıl boyunca devam eden denetimlerimize Ramazan ayı öncesinde yoğunluk verdik. Hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde alış veriş yapması, iftar ve sahur yemeklerini gönül rahatlığıyla yapması adına elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Halkımızın sağlığı bizim için önemlidir. Ramazan ayı boyunca fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri, şarküteri ve marketlere yönelik kontrollerimiz devam edecek. Denetimlerimizde, öncelikle insan sağlığını tehdit eden unsurlara dikkat ediyoruz. Ayrıca üretilen ekmek ve pidelerin gramajlarını da kontrol ederek, belirlenen kurallara uyulup uyulmadığına bakıyoruz. Ekiplerimiz tarafından gerçekleşen denetimlerde güvenli gıda ve güvenilir gıda üzerinde titizlikle duruluyor. Ürünlerin doğru üretimleri ve temizliğini yakından incelerken, mutfak kısımlarındaki hijyenik ortama hassasiyet gösterilmektedir. Lokanta, kasap, manav, pasta, tatlı ve unlu mamul imalathanelerini rutin kontroller dışında da sık sık denetlenecektir. Kuralları yerine getiren esnaflarımızı tebrik ediyoruz. Vatandaşlarımız gördükleri eksiklikleri gerek 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz gerekse de resmi internet sitemizde ki ‘Çek-Gönder' uygulamamız ve 0532 100 8 910 nolu whatsapp hattımız aracılığıyla bize ulaştırabilirler. Bizlerde gelen şikâyet ve tespitler üzerine gerekli önlemleri alırız” diye konuştu.