Yeşilyurt'ta riskli binalar yıkılıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde risk teşkil eden üç katlı binanın yıkımına gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli bulunup yıkılmasına karar verilen Yeşilyurt ilçesi Cevat Paşa Mahallesindeki üç katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkan Mehmet Çınar, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kent estetiğine uygun olmayan ve tehlike arz eden bu tür binaların yıkımı emniyet ve sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Riskli binalara geçit vermedik, vermeyeceğiz.” dedi.

Belediye Başkanı Çınar, Yeşilyurt'ta gerek imar yollarının açılması ve park çalışmalarına engel teşkil eden metruk evler gerekse de tehlike arz eden binaların yıkımına ayrı bir önem verdiklerini ifade etti. Çınar, Yeşilyurt'un görsel mimari yapısına uygun olmayan, insan ve çevre sağlığını tehdit eden ve emniyet ile sağlık açısından da ciddi riskler oluşturan binaları resmi prosedürleri yerine getirdikten sonra teker teker yıktıklarını söyledi.

Malatya ve Yeşilyurt'un kent estetiğine değer kazandıracak projeleri uygulamaya devam ettiklerini de dile getiren Çınar, “Cevat Paşa mahallemizde bulunan üç katlı bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığından riskli bulunup yıkılmasına karar verilmişti. Yeşilyurt Belediyesi olarak da gerekli resmi işlemlerin sonuçlanmasından ve binanın etrafında gerekli önlemlerin alınmasından sonra buranın yıkımını gerçekleştirdik. Gerek halkımızın sağlığı ve güvenliği gerekse de ilçemizin estetik görünümü açısından olumsuz görüntü sergileyen metruk evler başta olmak üzere bu tür riskli binaların yıkımına büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Deprem kuşağında yer alan kentimizde bu tür riskli binalar için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımı kentimizin mimari yapısına da artı değerler kazandırmaktadır. İlçe genelinde gerçekleşen hizmetler sayesinde mahallelerimiz çağdaş ve modern görünüme kavuşuyor. Cadde ve sokaklarımızın kemikleşen sorunlarını kalıcı çözümlerle gideriyoruz.” diyen Çınar, sözlerini, "Hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla yolları yenilenen metruk ve riskli binalardan kurtulan, modern parklara kavuşan ve temizlik çalışmalarıyla pırıl pırıl bir görünümüne bürünen mahallelerimiz, belediye hizmetlerimizin en güzel vitrini haline geliyor. Hiç bir mahallemiz hizmetten geri kalmayacak. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında çalışıyor. Amacımız, daha huzurlu ve yaşanılabilir bir Yeşilyurt inşa etmektir” diyerek tamamladı.