Yeşilyurt'ta şampiyonluk sevinci

Yeşilyurt Belediyespor'un Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grup Şampiyonluğunu tüm Malatya'ya armağan ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şampiyonluk hedefine tüm camiamızın destekleriyle hep birlikte inanarak, hep birlikte kenetlenerek ulaştık. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzdan aldığımız inanç ve azimle birlikte Malatya'ya 3.Lig takımı kazandırmak istiyoruz” dedi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubun son hafta maçında deplasmanda Ulalar Belediyespor'u 5-0 mağlup eden Yeşilyurt Belediyespor, sezonu grup birincisi olarak tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Selim Dağ, Alaatin Közen, Harun Aytemur ve Cemre Atmaca'nın golleriyle 5-0 gibi farklı bir sonuçla galip kapatarak şampiyonluğu hedefine ulaşan Yeşilyurt Belediyespor'da maç sonunda büyük bir coşku ve sevinç yaşandı. Yeşilyurt Belediyespor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Ulalar Belediyespor maçını Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yöneticileri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda taraftarla birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 90 dakikanın ardından sahaya inerek şampiyonluk sevincini teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarla birlikte kutladı. Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcuları tek tek kutlayarak tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, taraftarların yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılaştı. Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup şampiyonluğunu tüm Malatya'ya armağan eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sezonun son haftasında deplasmanda oynadığımız Ulalar Belediyespor maçını 5-0 gibi farklı bir sonuçla galip tamamlayarak sezonu şampiyon tamamlayarak 3.Lige yükselme yolunda büyük bir adım atan Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüzün Yönetimini, teknik direktörümüzü, antrenörlerimizi, futbolcu kardeşlerimizi ve maç boyunca takımı bir an olsun yalnız bırakmayan fedakar taraftarlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sezon başından beri büyük bir mücadele verdik, asla yılmadık, pes etmedik ve şampiyon olduk. Malatyalı hemşehrilerimizin sezon boyunca verdikleri destek, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzla birlikte şampiyonluk hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte inanmanın ve hep birlikte kenetlemenin neticesinde elde ettiğimiz bu şampiyonluğu tüm Malatya'ya armağan ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak Yeşilyurt Belediyesporumuzun 3.Lige çıkması için yıllardır çok yoğun bir mücadele verdik, bu sezon hedefimize ulaşmanın büyük bir sevincini yaşamaktayız. Camiamızın kenetlenmesi, Yönetim Kurulumuzun üstün gayreti, teknik ekip ve futbolcularımızın bu hedefe inanması, maçlarda takımı yalnız bırakmayan taraftarlarımızın destekleriyle elde ettiğimiz bu haklı şampiyonluk hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sıra geldi yıllardır hasretini çektiğimiz ikinci bir profesyonel takımı Malatya'ya kazandırmakta, dayanışma ve kenetlenme ruhumuzdan aldığımız azim ve inançla birlikte Yeşilyurt Belediyespor'umuzu 3.Lige hep birlikte taşıyacağız. Bu hedefe ulaşacak güç, kapasite, azim ve kararlılık bizlerde mevcuttur, hepimiz inandık ve kenetlendik. Bu yolun sonu inşallah Cenab-ı Allah'ın takdiri, futbolcularımızın mücadelesi ve taraftarlarımızın destekleriyle 3.Lig olacaktır. 3.Lige Yükselme Grup Finallerinde de aynı başarıyı sergileyeceğine yürekten inandığımız futbolcu kardeşlerimizin arkasına alacağı taraftar desteğiyle takımı 3.Lige taşıyacaklarına yürekten inanıyorum, şimdiden tüm taraftarlarımızı final maçlarına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erzincan'da yaşanan şampiyonluk sevincine ortak olan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “ Yeşilyurt Belediyespor'umuz bizi mahcup etmedi, yine gururlandırdı, bu şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum. Takımımızın inşallah grup finallerinde aynı başarıyı sürdürerek 3.Lige çıkacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu da, “ Kulübümüze verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza ve İlçe Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum.3.Lige yükselmek için büyük bir adım attık, grup finallerinde alacağımız güzel sonuçlarla Malatya'ya 3.Lig takımı kazandırmak istiyoruz “ dedi.

Hak ettikleri şampiyonluğa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı ise, “24 hafta ligi geriden takip eden biz olduk ancak liderliği yakalamak içinde yine en fazla mücadeleyi biz verdik. Rakibimiz Sarkışla Belediyespor'da saygı duyulacak bir mücadele verdi. Yeşilyurt Belediyespor olarak hak ettiğimiz,alın terimizin karşılığı olan bir şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel tablonun oluşmasında büyük emeği bulunan başta Belediye Başkanımız olmak üzere Yönetim Kurulumuza, teknik ekibimize, sahada varını yoğunu ortaya koyarak ter döken futbolcu kardeşlerimize ve bize her zaman inanıp, güvenen tribünlerde bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk birlikteliğin ve inanmanın eseridir. Yeşilyurt Belediyespor, 3.Lige çıkacak güce ve kapasiteye sahiptir, rakibimizin kim olduğu asla önemli değildir, biz kendimize bakıyoruz. Çıkacağız aslanlar gibi mücadele ederek Allah'ın izniyle Malatya'ya 3.Lig takımı kazandıracağız” dedi.

Gözler play-off maçlarına çevrildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubu 65 puanla lider tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, gözünü 3.Lige Yükselme Play-Off Finallerine çevirdi.

24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da ki Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Evinde çekilecek kurayla finallerde ki ilk rakibi belli olacak olan Yeşilyurt Belediyespor, tarafsız sahada oynanacak olan bu maçı kazanarak 3.Lige yükselecek 9 takımdan biri olmak istiyor.