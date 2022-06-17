Yeşilyurt'ta ‘sokak sağlıklaştırma' yatırımlarına önem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sokak sağlıklaştırma yatırımlarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ''Yeşilyurt'un güzelliklerine yeni güzellikler kazandırıyoruz” diye konuştu.

Tarihi ve doğal zenginliklere sahip Yeşilyurt'un cadde ve sokaklarını daha yaşanabilir bir hüviyete ulaştırmak amacıyla ‘Sokak Sağlıklaştırma' projelerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesinde eskiyen ve yıpranan dış cepheleri yenileyerek mahallelilik kültürünün yaşanması ve yaşatılması noktasında ki gayretlerine bir yenisini daha ekliyor. Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesindeki meydan başta olmak üzere ev ve binalarda gerçekleşen yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Sokak Sağlıklaştırma' projeleriyle Yeşilyurt'un cadde ve sokaklarındaki sosyal yaşam seviyesini artırdıklarını söyledi. Tarihi kimliğinin yanı sıra doğal güzelliklere sahip Bostanbaşı mahallesinin güzelliklerini ön plana çıkartan yatırımlarına devam ettiklerini hatırlatan Çınar, “ Sokak Sağlıklaştırma projelerimizle hem mahallelerimizin doğal güzelliklerini ve tarihi yapılarını koruyor hem de Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarını temiz, düzenli ve sağlıklı bir görüntüye kavuşturuyoruz. Yakınca, Gündüzbey, Çırmıhtı, Kaynarca, Çarmuzu ve Kiltepe mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz ve çok güzel geri dönüşler aldığımız bu projemizle sokaklarımızın kalitesini artırıp, mahallelilik kültürünün yaşatılmasına öncülük ediyoruz.2019 yılından bugüne kadar toplamda 134 ev, işyeri ve binanın dış cephesini yenileyerek mahallelerimize farklı güzellikler kazandırdık. Mahallelerimizin prestijini ve değerini artıran bu proje çerçevesinde, doğası, suyu, havası ve tarihi geçmişinin yanı sıra son dönemlerdeki yatırımlar neticesinde nüfusu hızla artan kentimizin en büyük mahallelerinden olan Bostanbaşı'nın Barguzu Caddesinde ki meydanımız başta olmak üzere binaların dış cephelerini yeniliyoruz. Mahallemizde dış yapıları eskiyen ve bozulan yapıları baştan aşağıya yenileyerek daha güzel ve modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu bir yatırımdı, meydanımız başta olmak üzere evlerimizin, duvarlarımızın ve binalarımızın dış yapılarını daha estetik bir yapıya kavuşturup hemşehrilerimizin daha temiz ve düzenli alanlarda yaşamasını sağlayacağız. Yeşilyurt'umuzun değişen ve gelişen kimliğine değer katan bu tür yenilikler sayesinde cadde ve sokaklarımızın cazibesi daha fazla artmaktadır. Yeşilyurt'u daha fazla güzelleştirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.