Yeşilyurt'ta son 5 buçuk yılda 203 park

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde son 5.5 yıl içerisinde 203 park yapılıyor. Belediye tarafından Seyran Mahallesinde yapılan parkın inşaatı sürüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Seyran Mahallesinde inşaatı devam eden parkta incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Çınar, “Yeşil alanları ve doğal hayatıyla Malatya'nın akciğeri olan Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler bırakmak adına farklı tasarımları ve hizmet alanlarına sahip sosyal yaşam alanlarının sayısını artırmaktayız. Seyran mahallemize yapacağımız park alanıyla birlikte 5,5 yılın sonunda Yeşilyurt'umuza kazandırdığımız park sayısını 203'e çıkarmış olacağız" dedi.

Yeşilyurt'un yeşil dokusunu güçlendirip farklı ve ayrıcalık yaşam koşullarını yaygınlaştıracak ‘insan odaklı' projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, Yeşilyurt'un hızla gelişen bölgelerinden olan Yeşiltepe'nin gerek alt ve üst yapı hizmetleri gerekse de spor alanları, kültür merkezleri ve diğer dönüşüm hizmetleriyle farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi.

Başkan Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeşilyurt'u gelecek nesillere taşıyacak modern, yeşilin ve ağaçlandırmanın hakim olduğu, çocuk oyun alanları, sportif faaliyetlerin yapılabildiği, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren, yaşam kalitesini yükseltecek, şehir estetiğine farklılık kazandıran sosyal yaşam alanların sayısını artırmaktayız. Hizmette dur durak bilmeden, yer ve bölge ayırt etmeden ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit seviyede hizmet götürmekteyiz. Yeşilyurt'umuzun bütün bölgeleri farklı bir zenginliği barındırırken, Yeşiltepe'nin de bu anlamda farklı güzellikleri vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak buradaki güzellikleri kalıcı ve güzel yatırımlarla ön plana çıkartıp, hemşehrilerimizin huzur ve refah seviyelerini artırmak adına parkları yapıyoruz, yolları yeniliyoruz, yürüyüş yollarının kalitesini yükseliyoruz, kültür ve sanatsal hizmetlerimizle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını güzel hizmetlerle gideriyoruz"

İlçeye yeni çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları kazandırmak adına çalışma yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çınar, "Yaptığımız yatırımlarımızın bir yenisini Seyran mahallemizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mahallemizde yapılan imar değişikliği ile birlikte yeni yeşil alanları oluşunca bizlerde yaptığımız teknik incelemelerin ardından buradaki köprünün hemen alt tarafındaki 1,5 dönümlük alana modern ve nezih bir park alanı kazandırmak adına çalışmalara hız verdik. Parkımız, çocuk oyun grupları, fıtness aletleri, oturma alanları, çevre düzenleme, yeşil alanlar ve ışıklandırmayla dikkat çekici özelliklere sahip olacaktır. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz buraya gelip huzur ve güven içerisinde zaman geçirip, keyifli anlar yaşayacaklar. Yeşiltepe'miz bu tür yatırımlarla daha fazla güzelleşip, modern ve yaşam standardı yükselecektir. Sadece birkaç ay içerisinde Yeşilyurt'umuzun farklı noktalarına 8'e yakın park alanı yaparak sosyal yaşam alanlarının sayısını artırdık. 2014 yılından bugüne kadar revize ettiğimiz parklarımızla birlikte park sayımızı burayla birlikte 203'e çıkarmış olacağız. Park sayısı artıkça Yeşilyurt'umuz daha güzel olacak. Bugüne kadar hizmete sunduğumuz park alanlarımız gelişen ve kalkınan Yeşilyurt'umuzun yüz akı olmuştur, bundan sonra ki projelerimizde aynı hedef doğrultusunda hayata geçecektir.” şeklinde konuştu.

Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez de, çocuk oyun parkından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunarken, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.