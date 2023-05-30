Yeşilyurt'ta sosyal alanlar yeniden düzenleniyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerindeki sosyal yaşam alanlarında gerçekleşen yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceledi.

Malatya'da hayatın normale dönmesi için Yeşilyurt Belediyesinin bütün ekiplerini seferber ederek tüm hizmet alanlarındaki çalışmaların aksamadan devam etmesine büyük bir hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çadır ve konteynırlarda kalanların yanı sıra az hasarlı evlerine taşınan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği parklar, kültürel ve sosyal alanların daha iyi şartlarda hizmet vermesi için başlatılan düzenleme çalışmalarını yakından takip ediyor. Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde vatandaşların hizmetine sunulan 235 parkın yanı sıra yeşil alanlarda gerçekleşen düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çınar, “6 Şubat'ta ki büyük deprem felaketinden sonra şehrimizin ve ilçemizin yeniden ihya ve inşa edilmesine yönelik ciddi ve kararlı adımlar atılırken bizlerde kendi bölgemizde ki çevre düzenleme, bakım- onarım, tadilat ve yenileme hizmetlerimize hız verdik. Tespit edilen sıkıntı ve sorunları çözüm odaklı hizmet anlayışımızla teker teker giderip ilçemizdeki yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Yolların bakımından kültür ve sanat merkezlerimizin tam faaliyete geçmesine, parklarımızın düzenlenmesinden diğer tüm hizmet alanlarında aktif ve dinamik bir şekilde çalışarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın rahat ve düzenli bir hayat yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin muhtelif bölgelerinde hizmete sunduğumuz 235 adet parkımızın yanı sıra sosyal yaşam alanlarımız ve yeşil alanlarımızın bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Deprem felaketinden sonra konteynır ve çadırlarda kalan vatandaşlarımızın yanı sıra az hasarlı evlerine taşınmaya başlayan ailelerimizin ve çocuklarımızın yoğun ilgi gösterdikleri parklarımızın şartlarını düzeltmek içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çok yoğun çalışıyor. Ağaçların budanmasından çimlerin kesilmesine, oyun grupları ve spor aletlerin yenilenmesinden oturma gruplarının eksikliklerin giderilmesine, su kanallarının temizlenmesinden yeşil alanların sulanmasına kadar tüm iş ve işlemler eksiksiz bir şekilde yerine getiriliyor. İlçemizin dört bir tarafında çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Omuz omuza verip, birlikte hareket ederek inşallah bu günleri atlatacağız, el ele verip daha güçlü bir şekilde ayağa kalkarak eski ihtişamlı ve güzel günlere yeniden döneceğiz" şeklinde konuştu.