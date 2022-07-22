Yeşilyurt'ta sosyal yaşam alanları düzenleme çalışmaları sürüyor

Yeşilyurt'un hızla gelişen mahallelerinden olan Samanlı Mahallesi'nde 7'den 70'e tüm vatandaşların faydalandığı Şirin Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşilyurt'un hızla gelişen mahallelerinden olan Samanlı mahallesinde 7'den 70'e tüm vatandaşların faydalandığı Şirin Parkında ki yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, park alanında yaptığı incelemedeki açıklamasında, “İlçemizin muhtelif bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz park alanlarımızı çevre düzenleme ve yenileme çalışmasıyla daha ferah ve daha temiz bir görüntüye kavuşturuyoruz” dedi.

Yeşilyurt'ta hizmete sundukları sosyal yaşam alanlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan yeni parklar inşa ederken diğer taraftan mevcut parklarımızın yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla daha nezih bir görüntüye kavuşturulması için yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Ekiplerimiz parklarımızda bulunan oyun grupları ile aydınlatmaların bakımı ve yeşil alanların yenilenmesi gibi çalışmalarını belirli bir program halinde yapıyorlar. Özellikle havaların ısındığı bu dönemde vatandaşlarımız parklarımıza yoğun ilgi gösteriyorlar, her yaştan vatandaşımız parklarımıza gelerek temiz ve güzel ortamlarda günün yorgunluğunu atarak kaliteli zaman geçiriyor. Parklarımızın gördüğü yoğun ilgi nedeniyle oluşan eksiklikleri ekiplerimiz hızlı bir şekilde gideriyorlar. İlçemizin hızla gelişen mahallelerinden olup, konut alanları ve işyerlerinin fazla olduğu Samanlı mahallemizde hizmete sunduğumuz Şirin Parkımızda da yenileme çalışmaları devam ediyor. Aşırı kullanımdan dolayı bozulan ve yıpranan oyun gruplarının tamiratları yapılırken diğer taraftan Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda kendi imkanlarımızla yetiştirdiğimiz rulo çimlerimizin serimleri yapılıyor. Kamelyaların da bakımını yapan ekiplerimizin titiz çalışmasıyla parkımız daha ferah, daha güzel ve ismine yakışır bir seviyeye ulaşacaktır. Baştan aşağıya yenileyeceğimiz parkımızı kısa süre içerisinde yeniden hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını son yıllardaki dev yatırımlarla 5.05 metrekareye yükselttiklerini vurgulayan Çınar, şu anda yapım aşamasında olan 227'nci parkla birlikte Yeşilyurt'un ismine yakışır sosyal yaşam alanlarının sayısını hızla artırdıklarını sözlerine ekledi.

Samanlı Mahallesi Şirin Parkta gerçekleşen inceleme ziyaretine eşlik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan ile Yeşilyurt Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Tosun da parklarda ki düzenleme ve yenileme çalışmaları hakkında Çınar'a detaylı bilgiler aktardı.