Yeşilyurt'ta tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel hazinelerini teker teker ön plana çıkarmaya devam eden Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Aşağıköy mahallesinde 350 yıllık tarihe bir geçmişe sahip Hacı Bekir Camiyi restore ederek yeniden ibadete açtı.

Göreve geldiği günden bugüne kadar Yeşilyurt'un tarihi, kültürü, gelenek ve göreneklerinin hak ettiği değere kavuşmasına yönelik önemli projeleri hayata geçiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 350 yıllık köklü bir geçmiş sahip olan Yeşilyurt'un tarihi yapılarından Aşağıköy Mahallesinde ki Hacı Bekir Caminin tamamlanan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt'ta ki ecdat yadigârı tarihi eserleri ayağa kaldırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1600'lü yıllarda temeli atılan Yeşilyurt'un tarihi eserlerinden Aşağıköy Hacı Bekir Camiyi aslına uygun olarak restore ederek yeniden ibadete açtıklarını söyledi.

Tarihi değerlerin korunması, muhafaza edilmesi ve gelecek kuşaklara taşınmasına çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Çınar, “ Köklü bir tarihe geçmişe sahip Yeşilyurt'umuz birçok kavime ve medeniyete ev sahipliği yapmış; havası, suyu ve verimli topraklarıyla müstesna ve özel bir ilçedir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizin farklı bölgelerindeki ecdat yadigarı tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere ulaşmasına çok büyük önem verdik. Tarih, kültür ve gastronomi kenti olarak tarif ettiğimiz Yeşilyurt'umuzun tarihi ve kültürel hazinelerini gerek tescil süreçlerinin tamamlanmasıyla gerekse de ilgili kurumlardan izinlerinin alınmasıyla başlattığımız restorasyon projeleriyle hak ettiği değere kavuşmasına büyük bir ayrıcalık gösteriyoruz. Geçmişten bugüne kadar gelen tarihi yerlerimizi, camilerimizi, köprülerimizi ve evlerimizi aslına uygun restore ederek yeniden hizmete sunmaya devam ediyoruz. Porga bölgemizdeki Aşağıköy mahallemizde bulunan ve 1600'lü yıllarda temeli atıldığına yönelik kayıtları bulunan Hacı Bekir Camimizin ibadete açılması yönelik yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmını tamamladık. İlçemizin tarihi yapıları arasında yer alan bu camimizi, geleneksel hüviyetini koruyarak var olan tüm güzelliklerini farklı bir projeyle yeniden ön plana çıkardık. Aslına uygun olarak restore ettiğimiz camimizi sosyal dokusuna değer katan çok özel bir projeyle yeniden ibadete açtık. Ekiplerimizin titiz, özenli ve planlı çalışmaları neticesinde baştan aşağıya restore edilip, kolonları ve alt yapısı güçlendirilen, içyapısı aslına uygun olarak yenilenen camimizin tarihi yapısı gözler önüne serilmiş oldu” diye konuştu.

Çınar, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde hayata geçirdikleri restorasyon ve yenileme projeleriyle alternatif turizm güzergâhları da oluşturdukların belirtip, “Bizler tarihimize sahip çıkıyoruz, zengin tarihimizden aldığımız büyük ilhamla birlikte Yeşilyurt'un geleceğine güzel ve özel eserler emanet etmeye devam ediyoruz. Bu tür eserler ve yatırımlar neticesinde ilçemizin turizm potansiyelinin hareketlenmesine de ciddi katkılar sunuyoruz. Anadolu'nun parlayan yıldızı olup, tarih ve medeniyet kenti Malatya'mızı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bu bölgemizdeki tarihi yapıları ve güzellikleri görmeleri için de alternatif turizm güzergâhları oluşturuyoruz. Her biri ayrı bir değere sahip bu tür projelerimiz sayesinde ilçemizin farklı bölgelerine olan ilgiyi de artırıp, gizli kalmış güzelliklerimizin daha geniş kesimler tarafından görülmesine de imkân tanımış oluyoruz. Camimizin yeniden ibadete açılma sürecinde emek sarf eden, destek veren herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Yeşilyurt'umuza, Porga bölgemize ve Aşağıköy mahallemize hâyırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Aşağıköy Hacı Bekir Camide ki inceleme ziyaretinde, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Mahalle Muhtarları da hazır bulundu.