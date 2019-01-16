Yeşilyurt'ta ulaşım ağı genişliyor

Konutlaşma ve araç trafiğinin her geçen arttığı Yeşilyurt'ta alternatif yol güzergahları açarak gelişimi yeni alanlara doğru kaydırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, soğuk havaya rağmen Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol yapım, yenileme ve genişletme çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürdüğünü söyledi.

Samanköy'de mahalle içi yolları başta olmak üzere tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerdeki ulaşım ağının da konfor seviyesini yükseltmek adına stabilize yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Çınar, “Çalışmalar tamamlandığı zaman burada ki yaya ve araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağlayacağız. Yerli üretime büyük katkı sunan çiftçilerimizin rahat koşullarda arazilerine gidip gelmeleri iş verimliliğini ciddi seviyede artıracaktır, bu durumda ülkemizin ve kentimizin ekonomik yapısına katkılar sunacaktır. Kırsal yaşam alanlarımızda ikamet eden hemşirelerimizi kışın çamurdan, yazında tozdan kurtarmak adına çaba sarf ediyoruz. Tarımla uğraşan hemşehrilerimizin sorun ve sıkıntılarını çözüme kavuşturmak, onlara rahat ve güzel imkanlar sunmak adına elimizden gelen desteği sağlıyoruz“ şeklinde konuştu.

Çınar, Yeşilyurt'un bütün bölgelerindeki hareketli yaşam durumunu göz önüne alarak halkın refah seviyesini artırmak ve modern yaşam koşullarına sahip olmaları adına dört koldan çalıştıklarını dile getirdi.

Alt yapısı tamamlanan bütün yolların standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini hatırlatan Çınar, “Herkesin gıptayla bakacağı Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmak için çok yoğun çalışıyoruz. Yollarımızın kaliteli olması kentimizin gelişimini, ekonomisini ve ticaretini olumlu etkilemektedir. Amacımız; bölgemizi hızlı bir şekilde kalkındırmaktır. Biz ulaşım sorununu çözmeyle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bütün cadde ve sokaklarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Yeşilyurt'ta merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarına aynı seviyede nitelikli hizmetlerimizi ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belli bir plan dahilinde gerçekleşen saha çalışmalarımız sonucunda; yollarımızın standardı her geçen daha iyi bir konuma gelmektedir. İlçemizin en ücra noktasındaki ulaşım ağını merkezdeki kaliteyle aynı seviyeye çıkarmak adına ciddi yatırımları yapıyoruz. Bütün yatırımlarda Yeşilyurt Belediye farkını ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeşilyurt, modern bir kent olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bizim en büyük memnuniyetimiz, kıymetli hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu olmasıdır. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Yeşilyurt'un geleceğine yapılan yatırımdır” diye konuştu.

Samanköy mahalle sakinleri de, mahalle içi yolların daha güzel bir görüntüye kavuşması ve akıcı olması adına yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.