Yeşilyurt'ta vergi uyarısı

taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2019 olduğunu açıkladı.

Borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Başkan Yardımcısı Nogay, “Vatandaşlarımız emlak, çevre temizlik ve ilan reklam ödemelerini Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki hizmet binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsilat veznelerimizden ve ‘yesilyurt.bel.tr' sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 31 Mayıs 2019 günü saat 17.00'e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.