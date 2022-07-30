Yeşilyurt'ta Voleybol Kursuna ilgi

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 1 Temmuz itibariyle kapılarını açan Yeşilyurt Belediyesi Yaz Spor Okullarındaki voleybol kursu, Çilesiz Mahallesinde hizmete sunulan Yeşil Spor Kompleksinde yapılıyor. Yoğun ilgi gören eğitimlere katılan kursiyerler, alanında deneyimli antrenörler gözetiminde voleybolun temel teknikleri üzerine verilen teorik ve pratik çalışmalara tabi tutuluyorlar.

Çok güzel ve nezih bir ortamda antrenmanların devam ettiğini söyleyen Almina Gündüz isimli bir kursiyer, “Burada ortam çok güzel, hocalarımız bizimle yakından ilgileniyorlar. Güvenli, temiz ve güzel bir sahada voleybolun temel teknikleri üzerine eğitimler alıyoruz. Yeşilyurt Belediyemizin sağladığı bu güzel imkânlardan yararlanıyoruz” şeklinde konuştu.

İsmet Sefa isimli bir kursiyer ise tatil için geldiği Malatya'da voleybol kursuna katıldığını söyleyerek, “Adana'dan Malatya'ya tatil için geldim, zamanımı faydalı geçirmek için kursa katılıyorum. Sahalar ve imkanlar çok güzel, ortam gerçekten çok iyi. Antrenörlerimiz ve saha görevlileri bizimle yakından ilgileniyorlar. Bu güzel imkânları bizlere sağladığı için Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Voleybolu seven herkesi kursa davet eden Başak Hançer isimli bir kursiyer, “ Eğitimlerimiz çok güzel ilerliyor, voleybolun yanı sıra basketbol kursuna da katılıyorum. İmkânlar ve şartlar çok iyi, voleybolu seven herkesi buraya çağırıyorum. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Antrenmanların keyifli geçtiğini söyleyen Voleybol Kursu Antrenörü Funda Öz ise, “ 1 Temmuz itibariyle başlayan kursumuza iştirak eden gençlerimize ve çocuklarımıza voleybolu öğretiyoruz. Büyüklere ve küçüklere ayrı idmanlar yaptırıyoruz. Eğitimlerimiz çok neşeli geçiyor, çocuklarımızın hem eğlenmeleri hem de voleybolu öğrenmeleri için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Okul ve sınav döneminde çok yorulan gençlerimiz burada stres atıyorlar. Çocuklarımız pırlanta gibiler, gayretli ve istekli çalışıyorlar. Sahamız ve sağlanan imkânlar hakikaten çok güzel, temiz ve güzel bir ortamda çalışıyoruz. Bu imkânları gençlerimize sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.