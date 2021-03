Yeşilyurt'ta yangın ve ilk yardım eğitimi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesinde personellerine yönelik ilk yardım ve yangın söndürme konularında teorik ve pratik eğitim programı düzenledi.

Sivil Savunma Haftası nedeniyle Yeşilyurt Belediyesinin hizmet içi eğitim programları kapsamında düzenlediği, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile Kızılay Malatya Şubesinin destek verdiği eğitim programında, olası kazalarda kazazedelere ilkyardımın nasıl yapılacağı ile birlikte yangınların çıkış nedenleri, yangından korunma ve söndürme konularında görsel sunum destekli eğitimler verildi.

Teorik eğitimlerin ardından uzman eğitmenlerce belediye personeline yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Personelin, yangınlara müdahaleye karşı deneyim kazanmasının amaçlandığı tatbikatta, yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının özellikleri ve nasıl kullanılması gerektiği, yangın esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Deprem, sel baskını ve yangın gibi doğal afetlerde can kaybı olmaması için eğitimin önemli olduğunu ifade eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, “ Yeşilyurt Belediyemizin eğitime verdiği önemi ortaya koyan Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesinde ki her türlü programa bizler destek veriyoruz. Çünkü eğitim insan hayatı için çok önemlidir.Bugünde belediye personellerine ekiplerimiz tarafından ilk yardım konularında eğitimler verildi.Böylesine anlamlı ve güzel bir programa ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere AFAD İl Müdürlüğümüze ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığının ‘Afet ve Farkındalık Yılı' olarak ilan ettiği 2021 yılı içerisindeki etkinliklerine devam ettiklerini belirten AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, “ İnsan hayatının yoğun olarak devam ettiği ayrıca da her ferdin ve her bireyin kendi başına önemli ve değerli olması nedeniyle afet ve acil durumlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2021 yılı Afet ve Farkındalık Yılı olarak ilan edildi. Kurum olarak ta faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Bu çalışmaları yaparken Yeşilyurt Belediyemizin de bize sunmuş olduğu çok güzel imkanlar ve katkılar oldu.2 yıldır Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesinde başta deprem olmak üzere diğer afetlere yönelik eğitim programları düzenliyoruz. Bizler ne kadar bilinçli ve farkında bir toplum olursak meydana gelmesi muhtemel afet olaylarında daha dirençli hareket edip gerek can gerekse de mal kayıplarını en az indirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

AFAD ve Malatya Kızılay Şubesiyle güzel bir programda yine bir araya geldiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Vatandaşlarımızın yanı sıra personellerimize yönelik eğitim programlarına bugün bir yenisini daha ekliyoruz. AFAD ve Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bilindiği üzere AFAD ile işbirliği halinde Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibini kurarak bölgemizde bir ilki daha gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda eğitimler devam ediyor, programlarlar bittiği zaman Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibimizi faaliyete sunacağız. Bununla birlikte yardım programları ve kan bağışı gibi etkinliklerde bizler gereken destekleri sağlıyoruz. Sivil Savunma Haftası nedeniyle AFAD ve Kızılay Şubesiyle işbirliği halinde düzenlediğimiz hizmet içi eğitim programında personellerimize yönelik ilk yardım ve yangın konularında teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Personellerimiz acil durumlarda ne yapılması gerektiği konularında bilgilendirildi. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimler, gündelik hayatın her anında ihtiyaç duyabileceğimiz çok önemli bilgilerdir. Alınması gereken bazı küçük tedbirler veya bu konularda doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, müdahaleyi doğru ve zamanında yapmak, can kayıplarının, yaralanmaların ve olası felaketlerin önüne geçebilir. Yangın, deprem ve afetlerde hızlı ve planlı bir şekilde çalışmaları yürütmek büyük felaketlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Tabii ki bu tür eğitimler kendi personellerimiz içinde çok önemlidir. İlçemizin dört bir tarafındaki hizmet binalarında görev yapan personellerimizin yangın ve ilk yardım konularında yeterli bilgiye sahip olması, yaşanabilecek olası bir durumda neler yapılması gerektiğini bilen kadroların oluşmasına sebebiyet verecektir. Programa desteklerini esirgemeyen AFAD ile Kızılay Şubemize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim programına katılan personellere sertifikaları takdim edildi.