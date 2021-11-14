Yeşilyurt'ta yeni hizmet binası Şubat ayında hizmete girecek

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren belediye hizmet binasını Şubat ayına yetiştirmek istediklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Turgut Özal Mahallemizde hizmete sunacağımız Yeni Belediye Hizmet Binamızın inşaatı planlandığı gibi ilerliyor” diye konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaatı devam eden Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldılar.

Yeni Belediye Hizmet Binasının Proje Müdürlüğünü yapan İnşaat Mühendisi Metin Özgüngör, “A Blokta üç kat, B Blokta'ta dört kat, C Bloğumuzda ise 5 katımız var, çalışmalarımız kolon ve döşeme olarak devam ediyor. Kaba inşaatı en geç Şubat'ın sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Yeni Belediye Hizmet Binası inşaatının planlandığı gibi ilerlediğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ İnşaat alanımızda kalıp çalışmaları, demir imalatları ve zeminle ilgili çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Projemizde her hangi bir gerileme ve aksama söz konusu değildir. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Yeni Belediye Hizmet Binamızın iki bodrumu tamamlandı. İnşaat alanımızda ki üç ayrı blokta çalışmalar titiz ve özenli bir şekilde devam etmektedir. Depreme dayanıklı C35 betonun kullanıldığı sağlam, güvenilir ve depreme dayanıklı kaliteli bir eseri inşallah Yeşilyurt'umuza kazandıracağız. Fonksiyonel yapısı ve akıllı bina özellikleriyle bölgemize değer katacak güzel bir projeyi inşallah hemşerilerimizle buluşturacağız. Yeşilyurt Belediyesi birimlerinin tek çatı altında toplanacağı, vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha akıcı hizmetler vereceğimiz kaliteli bir hizmet binası için bizlerde devam eden çalışmaları yakından takip ediyoruz “ ifadelerini kullandı.

Başkan Çınar ayrıca 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından yıkılması karar verilen Yeşilyurt İlçe Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının yanı sıra İlçe Karakol Komutanlığı, Sümer ve Stat Karakollarımızın yerine yapılacak yeni hizmet binaları içinde çalışmaların tüm hızıyla ilerlediğini, yeni hizmet binalarıyla Yeşilyurt'lulara daha güzel ve kaliteli mekanlarda hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yeşilyurt'ta depreme dayanıksız kamu binalarının yerine yapılacak hizmet binalarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu da, “ Geçtiğimiz sene yaşanan depremde hasar alan İlçe Kaymakamlık Binamızın yerine yapılacak yeni hizmet binasıyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Kaymakamlık Binamızı geçici olarak başka bir yere taşıdık, yeni hizmet binası yapılana kadar burada vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Kamu kurumlarımızın standartlarını daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın yatırım programında yer alan Hükümet Konağımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Binamızın projeleri 30 günlük süre içerisinde bitecek.2022 yılının başlangıcında ihalesini yapıp, çalışmalara hız verilecektir. Yapılan tüm hizmetlerin ilçemize ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.