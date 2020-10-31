Yeşilyurt'ta yeni projeler için FKA ile sözleşme imzaladı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında; ‘Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Yaşam Alanı Projesi' için sözleşme imzalandı.

Fırat Kalkınma Ajansında gerçekleşen imza töreninde konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile birlikte bugün gerçekten kentimiz için çok önemli ve çok hayırlı bir projenin sözleşmesini imzalayacağız. Kiltepe mahallemiz başta olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşlarımıza istihdam sağlayacak, mesleki eğitimler verecek, sosyal yaşama entegrasyonlarını kolaylaştıracak, kamu hizmetlerine daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayacak güzel bir projeyi Yeşilyurt Belediyemizle birlikte hizmete sunacağız.Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almayı hak kazandı.Bu güzel projenin hem insanlara dokunması anlamında hem de ailelerimizin, mahallelerimiz de hanelerimizin doğrudan gelirlerine doğrudan olumlu bir şekilde etkilenmesi hususunda çok önemlidir. Bununla birlikte önemli bir diğer tarafı da; atıl durumda bulunan bir binamızın o bölgedeki vatandaşlarımızın istifadesine sunulması ve istihdama da katkı verilecek şekilde faaliyete geçecek olmasıdır. Yeşilyurt Belediyemiz bu proje sayesinde yaklaşık 750 vatandaşımıza yeni mesleklerle ilgili, ilimizde kolayca iş bulunabilecek mesleklerle ilgili eğitimler verecektir. Sayın Başkanımıza ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum ” diye konuştu.

“Kiltepe ile bölgedeki mahallelerimiz yeni projelerimizle daha fazla gelişecek”

Fırat Kalkınma Ajansının destekleriyle Yeşilyurt'un sosyal ve kültürel hayatına değer katacak yeni projeler kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kiltepe mahallemizde belediyemize tahsis edilen bir binayı gerekli düzenlemeler ve yeniliklerin ardından modern ve çok amaçlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kiltepe ve o bölgedeki vatandaşlarımıza yönelik mesleki eğitimler verilecek güzel ve değerli bir projeyi Yeşilyurt'umuza kazandırmış olacağız.4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik Erdem Okullarımız ve meslek eğitim kurslarımız başta olmak üzere her yaştan vatandaşa hitap eden sosyal ve sportif bir alanı da hizmete sunmuş olacağız. Kiltepe ve o bölgemizin gelişimine ve değişimine ışık tutacak çok özel bir projedir. Farklı alanlarda eğitimlerin yapılacağı büyük bir kültür merkezini planladık. Bu projenin toplam maliyeti 1 milyon 479 bin TL'dir. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının projeye katkısı 1 milyon 150 bin TL olarak açıklandı. Geriye kalan 329 Bin TL'lik kısmına da Yeşilyurt Belediyesi olarak biz katkı sunacağız. Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza güzel bir eğitim merkezi kazandırmış olacağız. Projemiz hem vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sunarken hem de istihdama ciddi katkılar sunmuş olacağız. Kiltepe başta olmak üzere o bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bununla birlikte Kiltepe mahallemizde sokak sağlıklaştırma projemizde devam etmektedir, o bölgemiz yeni yatırımlarımızla hızla gelişip daha fazla tercih edilecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çınar ile FKA Genel Sekreteri Yoğunlu, ‘Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Yaşam Alanı Projesi' için hazırlanan sözleşmeyi imzaladılar.