Yeşilyurt'ta yeşillendirme hizmetleri hız kazandı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin bütün yaşam alanlarını ferah, modern ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için yeşillendirme, çevre düzenleme ve fidan dikimi çalışmalarına ağırlık veriyor. Malatya'nın batıya açılan penceresi olup, son açıklanan nüfus rakamlarına göre 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt'un dört bir tarafını daha yeşil ve güzel bir görüntüye ulaştırmak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı yatırımları içerisinde yer alan hizmetlerini teker teker gerçeğe dönüştürüyor.

Yeşillendirme, çim ve fidan ekimi, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını haftanın yedi günü aralıksız gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafını ferah ve rengarenk bir görüntüye ulaştırıyor. Ekipler, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için Beylerderesi Şehir Parkı 2.Etabı Millet Bahçesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarındaki sosyal yaşam alanlarında belirlenen yeşil alanları çevre düzenleme, zemin iyileştirme ve sulama sistemlerine yönelik alt yapı çalışmalarından sonra ağaçlandırma, çim ve gül ekimlerine hız veriyor. Tepeköy Fidanlık Alanındaki özel alanlarda yetiştirilen farklı türlerdeki mevsimlik çiçeklerin yanı sıra Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında hazır hale getirilen rulo çimler hazırlanan yeşil alanlara yerleştirilmesi neticesinde parklar ve sosyal yaşam alanları ferah bir görüntüye kavuşuyor.

Yeşilyurt'un doğal dokusunu yeni yatırımlarla daha güçlü ve kalıcı hale getirme noktasında büyük bir mesafe alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt'un bölgede cazibe merkezleri arasına girmesine yönelik gerçekleşen yatırımlara park ve yeşil alan uygulamalarıyla destek verip, görsel zenginliği artırıyor. Yeni sosyal yaşam alanları, yeni parklar ve mevsimlik çiçek ekimleriyle Yeşilyurt'un modern kent kimliğine ulaşmasında büyük bir emek sarf edilirken, vatandaşlar da gerçekleşen uygulamalardan dolayı memnuniyetini dile getiriyor.

Pandemi tedbirleri nedeniyle alınan tam kapanma ve kısıtlama dönemlerinde saha çalışmalarını yoğunlaştırıp park ve yeşil alanları ‘normalleşme' dönemine hazır hale getirmeye çalışan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ferah, modern ve temiz alanlar kazandırmaya devam ediyor. Pandemi tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte Yeşilyurt'un farklı bölgelerindeki yeşil alanlara vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.