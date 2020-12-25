Yeşilyurt'taki restorasyon projelerine övgü

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Kadim Çırmıhtı'nın tarihsel ve kültürel miraslarının geleceğe taşınması adına Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen restorasyon projeleri ile devam eden diğer dönüşüm yatırımlarını protokol üyeleri yerinde inceledi.

Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, İşadamı Ekrem Kurel ve bazı kurum müdürleriyle birlikte Kadim Çırmıhtı'da Güreş Sahasından başlayarak Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gastronomi Konağı, Butik Otel, Kent Belleği ve Kahve Konağını gezip, sokak ve cephe sağlıklaştırmalarını inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kadim Çırmıhtı'nın tarihsel kimliğini ön plana çıkarmak adına bugüne kadar hayata geçen projelerin yanı sıra devam eden diğer yatırımlar hakkında Vali Baruş ve beraberindeki heyete bilgiler aktardı. Kadim Çırmıhtı'nın geçmişten bugüne kadar gelen tüm zenginliklerini doğru ve planlı restorasyon projeleriyle gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin tüm bölgelerindeki tarihi eserler, camiler, köprüler, çeşmeler, yöresel eşyalar ve lezzetlerimizi yaşatmak ve geleceğe taşımak adına çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Kadim Çırmıhtımız ise bu anlamda çok zengin ve güçlü bir potansiyele sahiptir. Tarihsel anlamda çok güçlü bir alt yapıya sahip bu bölgemizde ki Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı restorasyonunu yaparak, Gastronomi Konağı, Butik Otel, Kahve Konağı, Kent Belleği gibi birbirinden değerli konaklara dönüşümünü sağladık. İç ve dış tasarımlarını yöresel motiflerle döşediğimiz konaklarımızın bulunduğu Lezzet Caddemiz çok farklı bir hüviyete kavuştu. Bununla birlikte yıllarca karakucak güreşlerimize ev sahipliği yapan Güreş Sahamızı da Spor Toto Teşkilatının destekleriyle hem karakucak güreşleri hem de farklı spor dallarının yapılabileceği modern ve nezih bir görüntüye kavuşturmak adına yatırımlarımıza hız verdik. Sahamızın hemen karşısında bulunan eski Belediye Binamızı da, bölgemizin bilinen en eski meslek dallarından olan dokumacılık kültürünün tüm detaylarıyla anlatıldığı ve tanıtıldığı, nostaljik eşyaların sergilendiği Ahmet Çalık Tekstil Müzesine dönüştürdük. Bütün projelerimizi bir bütün halinde gerçeğe dönüştürüp Kadim Çırmıhtı'mızın tüm zenginliklerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Konaklarımızla, müzelerimizle, sokak ve cephe sağlıklaştırmalarımızla bu tür projelere örneklik teşkil edecek değerli yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, İlçe Kaymakamımıza ve katkı sunan herkese bir kez daha şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaretin sonunda Vali Aydın Baruş ile beraberindeki heyete Kahve Konağında kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahve ikramında bulundu.

Kent Belleği Müzesindeki anı defterine duygu ve düşüncelerini yazan Vali Aydın Baruş'ta, bölgenin tanıtımına yönelik restorasyon projelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederek, kutladı.