Yeşilyurt'taki sosyal tesisler ekonomiye de katkı sağlıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni istihdam alanları oluşturulması yönünde verdiği talimatları desteklemek adına Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz sosyal tesislerimiz kentimiz ve ilçemizin ticaret hayatındaki kaliteye önemli değerler kazandırmıştır" dedi.

Kent sakinlerinin huzur ve güven içerisinde dinlenebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal tesislerin sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Mehmet Çınar, Malatya'da ki iş gücü potansiyelini daha nitelikli seviyeye çıkarmak, ticareti güçlendirmek ve ekonomiye destek vermek amacıyla hizmete sundukları sosyal tesislerde çok sayıda vatandaşa iş kapısı açtıklarını ifade etti. İlçede hizmet sunulan sosyal tesislerin mimari yapısı, hizmet kalitesi ve sosyal alanlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip olduğunu aktaran Başkan Çınar, "Belediyemizin iştiraklerinden İŞGEM tarafından işletilen Gedik Sosyal Tesislerimiz, Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerimiz, Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı içerisindeki Sema Kafemiz, Ahmet Atılgan Parkı içerisindeki Çırmıktı Sosyal Tesislerimiz, Beylerderesi Düğün-Kafe Sosyal Tesisimiz, Mustafa Cengiz Karabulut Parkı içerisindeki Şeyhbayram Sosyal Tesislerimiz ile Kilayik Çay Bahçemizdeki hizmet kalitesi üst seviyededir. Tesislerimiz kent ekonomisine katkı sağlamasının yanında yeni istihdam alanları oluşturma gayretlerine destek vermektedir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tesislerimize gelerek rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda yemeğini yiyebiliyor, çayını içebiliyor ve keyifli vakit geçirebiliyor. Sosyal tesislerimiz hemşehrilerimizin kendi öz malıdır, kendi evleridir” şeklinde konuştu. Sosyal tesislerin istihdam oluşturma çabalarına katma değer sağladığını dile getiren Başkan Çınar, “Tasarımı ve mimari yapılarıyla kentin vizyonel değişimine ciddi değerler katan sosyal tesislerimizin etrafındaki yeşil alan miktarının fazla olması büyük önem verdik. Yeşil alanlar ve çocuk oyun gruplarıyla desteklediğimiz sosyal tesislerimiz hizmet sektörüne farklı bir bakış açısı getirmiştir. İlçemizin geçmişten gelen kadim medeniyet kültüründeki misafirperverlik, hoşgörü ve saygınlık ilkesini misafirlerimize yakından yaşatıyoruz. Alanında uzman profesyonel bir kadro tarafından yönetilen sosyal tesislerimizin, hizmet kalitesinden ürünlerine, sunumlarından ikramlarına kadar her ayrıntısı en ince detayına kadar kontrol edilmektedir. Sosyal tesislerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bizler özel sektörde hizmet veren kuruluşlarla rekabet etmek niyetinde değiliz, farklı konseptler içerisinde hemşehrilerimize kaliteli hizmetler sunuyoruz. Bizlerinde inovasyona ve yeniliklere ihtiyacımız var, bu alanlarda değişim içinde olmak durumundayız. Yeşilyurt'un doğal güzelliklerini yakından görmek, eşsiz havasını solumak için ilçemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimizi tesislerimizde ağırlamaktan onur duyarız” diye konuştu.