Yeşilyurt'te esnafa erken ödeme

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Belediyesi esnafa erken ödeme yaparak destekte bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni tip korona virüs salgının etkilerini azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbir paketine destek vermek amacıyla Yeşilyurt'ta faaliyetlerini sürdüren 110 esnafa ödeme günü gelmeden 4 milyon 700 bin TL ödeme yaparak, bir nebze de olsa destek verdiklerini söyledi.

Belediyeden alacağı olan 110 esnafa günü gelmemiş 4 milyon 700 bin TL ödeme yaptıklarını dile getiren Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni tip korona virüs salgının etkilerini azaltmak, toplum ve insan sağlığını korumak, evden çıkamayan vatandaşların sorunlarına kalıcı çözümler gidermek, salgın nedeniyle işyerlerini geçici olarak kapatma durumunda kalan esnaflarımıza katkı sunmak adına elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerinden 3 ay boyunca işgaliye parası almayacağımızı ve ruhsat ödemelerinin kredi kartı üzerinden taksitlendirilmesine yönelik kararımızı kamuoyuna açıklamıştık. Esnaflarımızın bu zorlu dönemde yaşayabilecekleri mağduriyetleri ortadan kaldırmak adına ilçemizin farklı bölgelerinde işyeri bulunan ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan esnaflarımızın bu zor gününde yanında yer almaya devam ediyoruz. Bizlerde bu konuda üzerimize düşenleri yerine getirme noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Virüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu zorlu ve kritik süreci el birliğiyle mutlaka atlatacağız. Yeter ki açıklanan kuralları harfiyen yerine getirelim, sabırlı olalım, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım ve öncelikle sağlığımızı muhafaza edelim. Hep birlikte bu zorlukların altında kalkacağız” diye konuştu.