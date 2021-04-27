Yeşilyurt'te sereda çilek yetiştiriciliği

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşil Gıda Seracılık Alanımızda çilek üretimlerimize bu yılda devam ederek, bölgemizdeki ürün çeşitliliğinin artmasına destek verip tarımsal potansiyelimizin kapasitesini daha güçlü hale getiriyoruz. Tarım belediyeciliğinde markalaşma hedefimize doğru sağlam ve kalıcı adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Yeşil Gıda Seracılık Alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çilek üretim bahçesinde ki son çalışmalar hakkında Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış'tan bilgiler aldı.

Tadı ve aromasıyla çok güzel bir lezzet olan çilek üretimine devam ettiklerini bildiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Geçtiğimiz yıl sera alanımızda üretimini yaptığımız çilek üretimlerimize bu yılda devam ediyoruz, çok güzel ve bereketli ürünler topluyoruz. Bölgemizde tarımın geliştirilmesi için her türlü yatırım ve projeye öncülük ediyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurup, faaliyet alanlarımızı artırdıkça bölgemizdeki tarımsal seferberliğimizin boyutunu her yıl daha fazla geliştirmekteyiz. Bölgemizde ürün çeşitliliğinin artması ve farklı ürünlerin yetişeceği alanların sayısının artması noktasında büyük bir ayrıcalık gösteriyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki deneyimli mühendislerimizin çalışmalarının yanı sıra AR-GE Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Burada özel alanlarda yetiştirdiğimiz fideleri çiftçilerimize ücretsiz vererek yeni bir gelir kapısı açmış oluyoruz. Malatya ile özdeşleşmiş kayısımız, dalbastı kirazımız, farklı meyve ve sebzelerimizin dışında alternatif yeni ürünlerin yetişmesi konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız; Yeşilyurt'u tarımsal hizmetlerde en iyi ve en güzel yatırımlara kavuşturup, kentimiz ve ülkemizin ekonomik hayatına daha fazla destek olmaktır. Bölgelerimizin tarımsal potansiyelini güçlü ve planlı yatırımlarla ön plana çıkarmaya devam edeceğiz. Havası, suyu ve ikliminin yanı sıra verimli arazilere sahip güzel ilçemizin tarımsal potansiyelini bu tür hizmetlerle ayağa kaldırıp, bölgelerimizin topyekün gelişmesine katkı sunmaya gayret ediyoruz. AR-GE çalışmalarımız ve ürün çeşitliliğinin artması noktasındaki gayretlerimizle tarım belediyeciliğinde markalaşma hedefimize doğru sağlam adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesi'nin tarımsal hizmetlerini çok beğendiğini ifade eden Bostanbaşı eski Belediye Başkanı Yahya Akın, “ Sayın Başkanımızı bu çalışmalarından dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Siyasetin ötesinde bir çiftçi olarak, verilen bu fidelerden alıp kullanacağım ve örnek bir çiftçi olmanın gayreti içerisinde olacağım. Belediye Başkanımızı ve ekiplerini bu güzel hizmetlerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Yeşil Gıda Seracılık Alanındaki inceleme ziyaretine, Bostanbaşı eski Belediye Başkanı Yahya Akın, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyelerinden Kadircan Esen ve Baran Yıldız, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Ramazan Kaya ve Hakan Tuncal, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit'te eşlik etti.