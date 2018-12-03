Yeşilyurt'un eşsiz kahvaltılıkları Lezzet Vadisiyle dünyaya açılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın başlattığı ‘Lezzet Vadisi' projesiyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Lezzet Vadisi projemiz, Yeşilyurtumuzun tadına doyulmaz yemeklerini ve sabah kahvaltılarını daha geniş kesimlere duyurulması adına büyük bir öneme sahiptir. Yeşilyurt mutfağının ve benzersiz yerel ürünlerimizin dünyada tanınması turizm potansiyeline ciddi ivme kazandırmasının yanında kentimizin ekonomik gelişimine artı değerler katacaktır” dedi.

Yağlı ekmeğinden biber kızartmasına, mücvelinden zahterine, kurutma kavurmasından cevizli kayısı kavurmasına, gözleme çeşitlerinden peynirli ekmeğine, çemeninden menemenine kadar damaklarda farklı lezzetler bırakan birbirinden lezzetli 44 çeşit kahvaltı menüsüne sahip Yeşilyurt, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın başlattığı ‘Lezzet Vadisi' projesiyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Misafirperverliği ile tanınan Anadolu'nun şirin ilçesi Yeşilyurt'un hem kahvaltılıkları hem de etli ve sulu yemekleri damaklarda farklı tat bırakırken, ziyaret amaçlı Malatya'ya gelen yerli ve yabancı turistler sabah kahvaltısı için Yeşilyurt'u tercih ediyorlar.

Izgara ve fırın çeşitlerinin yanı sıra, sabah kahvaltısı ve yöresel tatlardan oluşan zengin bir menüye sahip Yeşilyurt mutfağının gastronomi sektöründe Lezzet Vadisiyle yerini alması adına büyük bir gayret sarf ettiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, damaklarda farklı tatlar bırakan Yeşilyurt mutfağının gastronomi sektörüne farklı bir bakış açısı getireceğini söyledi.

Yeşilyurt mutfağının ve benzersiz yerel ürünlerin dünyada tanınmasının Malatya'nın turizm ve ekonomik potansiyeline ciddi ivme kazandıracağını dile getiren Çınar, “Doğası ve iklimiyle her mevsim turizme uygunluk gösteren Yeşilyurt'umuzun tadına doyulmaz yemeklerini, sabah kahvaltılarını daha geniş kesimlere duyurmaya devam ediyoruz. Lezzet Vadisiyle gastronomi dünyasına girmeye hazırlanan Yeşilyurt'un ünlü kahvaltı çeşitleri damaklarda farklı lezzetler bırakmaktadır. Amacımız; gerek misafirliklerde gerekse de restoranlarda servis edilen yöremize özgü geleneksel kahvaltı menümüzde yer alan eşsiz lezzetlerin daha fazla tanınmasıdır. Yöresel olarak üretimi yapılan ürünlerimiz gerek evlerde gerekse de işyerlerinde kaliteli ve hijyenik ortamlarda misafirlere servis edilmektedir. Yemeklerimizi, tatlılarımızı ve böreklerimizi çok sık tüketiyoruz ama bu güzelliklerin toplu olarak tanıtılması ve sergilenmesi amacıyla bu tür organizasyonların büyük önemi vardır. Ürün çeşidi olarak zengin bir menüye sahibiz, peynirden zeytine, reçelden kayısı ve cevizli tatlılarımıza, peynirli ekmeklerden yöresel sebze çeşitlerine kadar bu alanda iddialıyız. Yurt içi veya yurt dışından ilçemize gelecek olan misafirlerimiz Lezzet Vadisi kapsamında bu ürünlerin hepsinden istifade etmesini istiyoruz. Yemeklerimizin tanıtımını yapmak için hepimize büyük görevler düşmektedir, bizler üzerimize düşenleri yaparsak dünyanın farklı ülkelerinden veya yurt içinde ki çok sayıda gurme veya damak tadına düşkün olan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini daha fazla çekebiliriz Malatya üzerinden diğer kentlerimize yolculuk edenleri Yeşilyurt'a çekersek bu alanda kentimizin turizmi ve ekonomisine de katkı sağlamış oluruz” dedi.

‘Lezzet Vadisi' projesinin Yeşilyurt'un tüm güzelliklerinin tanıtılmasında önemli bir rol oynayacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşsiz doğal güzelliklere sahip Beylerderesi ile Kozluk arasındaki bölgeyi Lezzet Vadisine dönüştürüp, Yeşilyurt'un yöresel yemeklerinin yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtımını daha güçlü bir zeminde hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeşilyurt markasının Lezzet Vadisiyle daha farklı değer ve anlam kazanacağına işaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Lezzet Vadisi, Yeşilyurt'a olan ilgiyi artıracaktır. Eşsiz doğal güzelliklere sahip Çırmıhtı, Gündüzbey ve o bölgedeki yeme-içme alanlarının nitelik seviyesinin güçlü olması Yeşilyurt Markasının dünyaya yansımasında önemli rol oynayacaktır ” diye konuştu.