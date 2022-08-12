Yeşilyurt'un kültürel yatırımlarına tam not

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kültürel, sanatsal ve bilimsel kurslar hakkında bilgi verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Kiltepe Mahallesinde hizmete sunulan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezini ziyaret eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 4-6 yaş grubuna yönelik açılan Erdem Okulu, Tekstil Kursu, Halı Dokuma Kursu, Robotik Kodlama Sınıfları ile Aşçılık, Kuaförlük ve Pastacılık Kurslarına ait alanları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

7'den 70'e tüm vatandaşların faydalandığı kurslarda yapılan çalışmaları inceleyip, çocuklarla sohbet eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Sezai Yılmaz, kültürel ve sanatsal çalışmalara verdiği önemden dolayı Çınar'ı tebrik etti.

Kültürel yatırımlara örnek gösterilecek bir eseri Kiltepe Mahallesinde hizmete sunduklarını vurgulayan Çınar, “Davetimize icabet edip Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizi inceleyen Arguvan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizin muhtelif bölgelerinde hizmete sunduğumuz kültür, sanat ve gençlik merkezlerimiz ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını daha zengin ve nitelikli hale getiriyoruz. Kiltepe Mahallemizde hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizin yoğun ilgi görmesi ise bizleri sevindirmektedir. Kiltepe ve çevre mahallerimizin yanı sıra şehrimizin farklı yerlerinden buraya gelen kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz ilgi duydukları alanlarda çok güzel eğitimler alarak kendilerini yetiştiriyorlar. Ahlaklı, bilgili ve donanımlı nesiller yetiştirmek amacıyla burada yer verdiğimiz Erdem Okullarımız ve Robotik Kodlama eğitimlerimiz ile çocuklarımızın eğitim hayatlarına güzel ve anlamlı dokunuşlarda bulunuyoruz. Buradaki bilimsel atölyelerde verilen eğitimlerden yararlanıp, var olan yeteneklerini gözler önüne seren gençlerimiz TEKNOFEST yarışmalarında kentimizi başarıyla temsil ediyorlar. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı kötü ortamlardan ve alışkanlıklardan uzak tutup, hayallerine ulaşmaları için imkanlarımızı seferber ettik. Ailelerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla buraya gönderiyorlar, alanında deneyimli eğitmenlerimiz ise çocuklarımızla yakından ilgileniyorlar. Çocuklarımızın eğitimler sırasındaki çalışkanlığı, azmi ve gayreti ise gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır. İnşallah burada yetişen evlatlarımızı gelecekte çok iyi yerlerde göreceğiz ve ülkemizin geleceğine değer katacaklardır. Bununla birlikte girişimci ve üretken kadınlarımızın sayısını artırmak için açtığımız halı dokuma, tekstil, aşçılık ve pastacılık gibi kurslarımızda çok yoğun ilgi görüyor. Meslek edindirme kurslarımızda çok güzel ürünler ve eserler ortaya çıkıyor. Kadınlarımızın meslek sahibi olarak aile bütçelerine katkı sağlamaları için her türlü desteği veriyoruz. Kurs ortamında yapılan birbirinden değerli ürünler ve eserler ise buradaki güzel eğitimlerin doğal bir sonucudur. Tüm kursiyerlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.