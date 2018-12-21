Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayata geçirdikleri yatırımlar ve projelerin en açık göstergesinin mahallelerde gözle görülen değişiklikler olduğunu belirterek “Yeşilyurt'un mahalleleri değişim hizmetleriyle farklı bir yapıya büründü” dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Yeşilyurt'un merkez ve kırsal bölgelerinde devam eden saha çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Çilesiz Mahallesindeki asfalt serim çalışmalarını yerinde denetledi.

İncelemeler sırasında karşılaştığı mahalle sakinleriyle sohbet edip çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Başkan Çınar, çocuklarla yakından ilgilenip hediyeler verdi.

Yeşilyurt'un geride kalan 4,5 yıllık dönemde kavuştuğu devasa yatırımlarla gelişip, büyüdüğünü ifade eden Başkan Çınar, hedeflerinin altyapı sorunu olmayan, modern ve çağdaş bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere taşımak olduğunu dile getirdi. Göreve geldikleri günden beri hizmet için verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini aktaran Çınar, “Çünkü bizler bu makamlara hizmet için geldik. Belediyecilik halka hizmet için vardır, sabahın erken saatlerinden itibaren mahallelerimizi tek tek dolaşarak bir yandan devam eden saha çalışmalarını incelerken diğer taraftan esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek ilçemizi büyütmek, geliştirmek ve yaşam standartlarını daha iyi noktaya ulaştırmak için istişareler yapıyoruz” dedi.

Yeşilyurt'un en uç noktasında yaşayan vatandaşları da belediye hizmetleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını da kaydeden Çınar, “Bizler işimizi aşk ve sevdayla yaptığımız için asla yorulmuyoruz, her sabah yeni bir umut ve heyecanla işimize dört elden sarılarak kıymetli hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir Yeşilyurt'ta yaşamaları için çalışıyoruz. Bizler makamda oturmayı seven insanlar değiliz, sürekli sahada halkımızla iç içe olmayı tercih ediyoruz. Yeşilyurt'umuzu mahalle mahalle güzelleştirerek, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltiyoruz. Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir görüntüye kavuşuyor. Bizim sürekli tekrarladığımız bir söz vardır o da; Yeşilyurt günden güne gelişiyor, değişiyor ve büyüyor” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt'un bütün cadde ve sokaklarında yenileme ve değişim hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini hatırlatan Başkan Çınar, şunları söyledi:

“İlçemizin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, sert zemin, kilit parke ve asfalt çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Araç ve yaya trafiğinin yoğunlaştığı en büyük mahallelerimizden Çilesiz mahallemizin farklı caddelerinde gerek bağlantı yolları gerekse de ara sokaklarında yol ve kaldırım yenileme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Ziyaretimiz esnasında değerli vatandaşlarımızın teveccühleri, çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini paylaşmaları bizleri son derece mutlu etmiştir. Bizim en büyük moral kaynağımız, vatandaşlarımızın dua ve destekleridir. Bu caddemiz yol ve kaldırım yenileme çalışmalarından sonra görsel aydınlatma direkleri ve ağaçlandırma çalışmasıyla çok güzel bir görüntüye kavuşacaktır. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak, ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Daha ferah ve daha nezih bir Yeşilyurt için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Yollarımızın kaliteli ve prestij seviyesinin yüksek olması kentimizin gelişimini, ekonomisini ve ticaretini olumlu etkilemektedir. Amacımız; bölgemizi hızlı bir şekilde kalkındırmaktır. Biz ulaşım sorununu çözmeyle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz. Sıcak soğuk demeden bütün mevsim şartları altında sahada özverili çalışan ve hizmetlerimizin halka ulaşmasında önemli görevler ifa eden bütün personellerimize ayrıca teşekkürlerimi sunar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, prestijli caddelerle bölgenin daha fazla değer kazandığını söyleyerek Başkan Çınar'a teşekkürlerini sundular.