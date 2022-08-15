Yeşilyurt'un tarihi sokakları turizme kazandırılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte mahallede yıpranmış ve eskimiş binalarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Yakınca Mahallesi'ne bağlı Kileyik meydanında tespit edilen 18 evin sıva tamiratları ve dış cephe boyamalarının devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin tarih kokan cadde ve sokaklarını daha estetik ve daha güzel bir görüntüye kavuşturmak adına 2019 yılında başlattığımız sokak sağlıklaştırma, meydan düzenleme ve cephe yenileme projelerimize devam ediyoruz. Geleneksel kimliklerine yeniden kavuşan binalarımız ve işyerlerimiz sayesinde prestiji ve cazibesi artan sokaklarımızın tarihi dokusunu ön plana çıkartıp, turizme kazandırıyoruz. Bizim toplumsal hayatımızda mahallelilik kültürünün çok özel bir yeri vardır, bizlerde bu tür restorasyon projelerimizle daha nezih daha estetik daha güzel sokaklar inşa ederek hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşadığı, hoş sohbetlerini yaptığı mahalle kültürünü canlı tutmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin temiz, düzenli ve rahat bir alanda kaliteli bir hayat sürmesine öncülük ediyoruz. Yakınca mahallemizin Kileyik meydanında ise tespit edilen 18 binanın sıva tamiratları ve dış cephe boya işlemleri devam ediyor. Buradaki yatırımlarımız tamamlandığı zaman Kileyik meydanı, geleneksel dokusu ön plana çıkan evleriyle, huzurlu, sessiz ve sakin yaşam alanlarıyla kentimizin gözde yaşam alanları arasında yerini alacaktır” şeklinde konuştu.

‘Sokak Sağlıklaştırma' projesi çerçevesinde Yeşilyurt'taki 169 binanın geleneksel hüviyetine kavuşturulduğunu vurgulayan Çınar, “İlçemizin çehresinin değişmesine neden olan sokak sağlıklaştırma projelerimiz çerçevesinde Çırmıhtı'da 39, Gündüzbey'de 26, Yakınca'da 31, Bostanbaşı'nda 7, Konak'ta 4, Kaynarca, Çarmuzu ve Kiltepe'de 62 binanın restorasyonu tamamlanırken, 8 binada ise çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılından bugüne kadar ki 3,5 yıllık dönemde toplam 169 binanın dış cephesini yenileyerek sokaklarımızın daha temiz ve düzenli olmasını sağladık. Malatya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin geleneksel sokaklarımızı ve binalarımızı görmelerini sağlayıp, tarih kokan bölgelerimizi turizme kazandırmak içinde çok ciddi adımlar atıyoruz. Bizim tek amacımız kültür mirası olan tarihi evlerimizi ve konaklarımızı korumak, sokaklarımızı daha renkli hale getirmek ve köklü tarihimizi bugünden geleceğe taşımaktır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak içinde yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Başarılı bir şekilde ilerleyen ve hayata geçtiği bölgelerin cazibesini artıran sokak sağlıklaştırma projelerimizi birlikte yürüten Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Tesisler Müdürlüğümüze ve değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.