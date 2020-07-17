Yeşilyurt'un ulaşım ağını konforlu hale getiriliyor

‘Yerinde tespit, yerinde çözüm' sloganıyla çalışmalarına yön veren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafında ulaşımı kolaylaştırmak, araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek amacıyla sıcak asfalt serimi çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Bostanbaşı Mahallesinin Barguzu ile Çiftlik caddelerini birbirine bağlayan Adalet sokağında devam eden yol yenilenme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, üretken, planlı, yapıcı ve etkin bir anlayışla ilçedeki ulaşım ağının konfor seviyesini yükselttiklerini söyledi.

“Bostanbaşındaki bağlantı yolumuz artık daha güzel, daha akıcı”

Daha güzel, daha mutlu ve daha ferah bir Yeşilyurt için dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bostanbaşı mahallemizde 15 metrelik yolumuzun olduğu caddelerimizde araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek adına sıcak asfalt serim çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bölgemiz çok hızla geliştiği için ihtiyaç duyulan yatırımları belirli bir program dahilinde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Biz Yeşilyurt'a ne söz verdiysek yapıyoruz, bunları yaparken plan ve koordinasyon uzaklaşamayız, sırasıyla yapılması gereken ne varsa elimizdeki imkanları seferber ederek bir bir hayata geçiriyoruz, hemşehrilerimizde bunu yakından görüyor” şeklinde konuştu.

Tecde, Yakınca ve Bostanbaşı gibi her geçen gün gelişen ve değişen mahalleleri sağlıklı ve planlı bir bakış açısıyla geleceğe taşımak adına çalıştıklarını belirten Çınar, “Yollarını açıyoruz, bağlantı yollarını düzenliyoruz, kaldırımlarını ve aydınlatmalarını yeniliyoruz. Bostanbaşı Mahallemizin Barguzu ile Çiftlik caddelerini birbirine bağlayan Adalet sokağımızda 15 metre genişliğinde 450 metre uzunluğundaki yolumuzu sıcak asfalt ile daha güzel bir görüntüye ulaştıracağız, ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. 35 metrelik iki yolu birbirine bağlaması nedeniyle bölgedeki ulaşım ağının daha akıcı olması adına önemli olan bu bağlantı yolunu açarak esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracağız. Bu yolumuz değişen görüntüsü ve konforlu haliyle hemşehrilerimiz tarafından çok fazla tercih edilecektir. Sıcak havaya rağmen büyük bir özveriyle yolumuzun konfor düzeyini artıran mesai arkadaşlarımız başta olmak üzere çalışmalarımızda desteğini eksik etmeyen mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Biz hemşehrilerimize hizmet etmekten onur ve şeref duyuyoruz. Aşkla hizmet ederken her sorunu dert ediniyoruz. Hep birlikte güzel bir gelecek için çalışıyoruz. Kaynakların yerinde ve etkin kullanılması prensibinden taviz vermeden, aciliyet durumuna göre aralıksız hizmet seferberliğimiz sürecektir. 82 mahallemizde 319 bin hemşerimizin en iyi hizmeti alması için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay'da 450 metrelik bağlantı yolunun açılması ve yenilenmesine yönelik gerçekleşen çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri adına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.