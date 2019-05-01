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Yetim çocuklar ilk kez uçurtma keyfi yaşadı

Malatya’da düzenlenen uçurtma şenliğinde yetim ve öksüz çocuklar ilk kez uçurtma uçurarak büyük keyif yaşadı.

Malatya'da düzenlenen uçurtma şenliğinde yetim ve öksüz çocuklar ilk kez uçurtma uçurarak büyük keyif yaşadı.


İyilik-der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Anadolu Platformu Yetim Komisyonu tarafından düzenlenen şenliğe Malatya'nın 20 değişik mahallesinden yetim ve öksüz çocuklar aileleri birlikte katıldı. Burada bir açıklama yapan Malatya İyilik-der temsilcisi Nihat Erkuş, “Bizler Türkiye'nin her il, bölge, semt ve mahallesinde kardeşliğimizin verdiği sorumlulukla yetim kardeşlerimize ulaşıp onlara birer kardeş olmak, kardeşliğimizin gereğini yerine getirmek için çıktığımız bu yolda bugün sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizler Malatya'nın her semtinde Platformumuza bağlı dernek ve vakıflarımızla eğitim ve kültür faaliyetleri yürütmekteyiz. Bugün bir araya gelmemize vesile olan da bu çalışmaların sonucudur. Hedefimiz kardeşlerimizle senede bir defa değil, her daim birlikte olmak, birlikte yürümektir. Uyuşturucunun, ahlaksızlığın zirve yaptığı, manevi değerlerimizin hızla eridiği bu kirli çağda birbirimizin elinden tutup birlikte Allah ve Resulü'nün razı olacağı bir hayatı yaşayıp cennette birlikte olma gayesi ile yola çıktık. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, bizleri mahcup etmesin” diye konuştu.


Daha sonra çocuklar uçurtmalarını uçurtarak doğanın ve güneşin tadını çıkarttı.

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