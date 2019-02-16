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Yetim çocukları sevindirdiler

Hayırsever iş adamları tarafından gönderilen ayakkabı ve giysiler, Malatya’daki 430 yetim aileye dağıtıldı.

Hayırsever iş adamları tarafından gönderilen ayakkabı ve giysiler, Malatya'daki 430 yetim aileye dağıtıldı.


Malatya Yetimler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde yer alan yetim çocuklara, yardımsever işadamları tarafından gönderilen yardım malzemeleri dağıtıldı. Dernek Başkanı İhsan Çolak, 2019 yılının ilk yardım dağıtımlarının gerçekleştiğini belirterek, “Bizim kıymetli bağışçılarımız tarafından ailelerimize ayakkabı ve giysi yardımı yaptık. Amacımız iyiliğe, güzelliğe, merhamete gönül vermiş gönüllülerimizin uzattığı eli ihtiyaç sahibi yetim çocuklarımıza ulaştırmak. Yapılan bağışlarla sevgi bağını oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan en küçük bağışın içinde bir dünya iyilik bulunuyor. Bizler bir dünya iyilik yapmaya hazırız, bir dünya iyilik yapmaya hazır olan herkesi yetimler kervanına bekliyoruz” diye konuştu.

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