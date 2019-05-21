Yetimler iftarda bir araya geldi

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi, ‘Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla kentte yaşayan yetim çocuklara ve ailelerine iftar yemeği verdi. Programda ayrıca yetimlere bayramlık alabilmeleri için alışveriş çeki de verildi.

Ramazan ayının 15'inci günü olan Dünya Yetimler Gününde Malatya'daki yetimler İHH'nın iftar yemeğinde bir araya geldi. Malatya Valisi Nagihan Baruş'un da katıldığı iftar programında bir konuşma yapan İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, dünyadaki yetim ve kimsesiz çocuk sayısının her geçen gün arttığını belirterek, “Birleşmiş Milletler'in (BM) 2015 yılı rakamlarına göre dünyada 140 milyonu aşkın yetim çocuk bulunmaktadır” dedi.

7,6 milyarı aşan dünyada nüfusun en az yüzde 6,5'inin yetim olduğu belirten Derin, “Kaçırılan, silahaltına alınan ya da çeşitli örgütlerin elinde esir olan yetim çocukların sayısı tam olarak bilinmemektedir. Öte yandan 30'dan fazla ülkede yaklaşık 300 bin çocuğun aktif olarak savaştığı bildirilmektedir. Bunların dışında bugün dünya genelinde 5-17 yas arası en az 218 milyon çocuk işçi olduğu ve bunların en az 73 milyonunun tehlikeli islerde çalıştırıldığı belirtilmektedir. Bu çocukların önemli bir kısmının ise aile korumasından mahrum yetim veya kimsesiz çocuklar olduğu tahmin edilmektedir. Dünya üzerinde yaşanan doğan afetler, yoksulluk, hastalıklar, kazalar ve savaşlardan en çok etkilenen kesimin çocuklar olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkan sonuç, her geçen gün sayıları daha da artan yetim ve kimsesiz çocuklardır” ifadelerine yer verdi.

Derin, ayrıca her bir yetim çocuğa bayramlık elbise alabilmeleri için 175 TL'lik alışveriş çeki de verdiklerini söyledi.