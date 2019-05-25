Yetimler Kervanından geleneksel iftar yemeği

Malatya'da bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, hayırsever iş adamları ve aileler katıldı. İftar yemeği öncesi 446 aileye yardım çeki dağıtılırken Dernek Başkanı Çolak, hayırseverlerin yardımı ile Malatya'da bulunan yetimlere ulaştıklarını söyledi.

Ramazan ayında yardımda bulunan herkese teşekkür eden Çolak, Ramazan ayı nedeniyle 2 bin 300 aileye iftar yemeği verildiğini ifade etti. Çolak, hayırsever iş adamlarına ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Allah hayırlarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.