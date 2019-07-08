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Yetimler Kervanının kermesi sona erdi

Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yetimler yararına düzenlenen kermes sona erdi.

Kermesten elde edilen gelirler yetim ailelere gıda paketi olarak verilecek.


Kermesle ilgili bilgiler veren Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Yardımcısı Tülay Ayaz “Kermesimizde elde ettiğimiz geliri yetim çocuklarımıza ve ailelerine gıda paketi olarak vereceğiz. Bizi yalnız bırakmayan Malatyalı hemşehirlerimize teşekkür ediyorum. Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine her zaman yardım yapabilirler ve yetim çocuklarımızın yüzünü güldürebilirler” diye konuştu.

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