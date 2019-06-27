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Yetimler yararına kermes

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yetimler için kermes düzenliyor.


Kermes öncesi dernek binasında bir açıklama yapan Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, "‘Yerken, içerken, giyinirken yetime destek olarak sevap işleyiniz' sloganı ile çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Ayaz, “Pazartesi günü saat 11:00'da Malatya Büyükşehir Belediye binasının yanında kermes düzenleyeceğiz. Bu günde dernek binamızda kermes için ön hazırlıklarımızı yapıyoruz, hazırlık deyince sadece pasta ve börek değil, inşallah büyük hazırlıkları içindeyiz kıymetli gönüllülerimiz destekçilerimiz kıymetli bağışçılarımız herkesin el ve emeğinin içinde olduğu bir hazırlık içerisindeyiz. Hazırlıklarımız devam ediyor, kermesimizde ikram edeceğimiz analı kızlı köftemiz, ev yemeklerimiz, gözlemelerimiz tezgahta satılabilecek. Bütün vatandaşlarımızı kermesimize davet ediyoruz. Kermesimizde elde ettiğimiz gelirler yetim çocuklarımızın sofrasında olacak” diye konuştu.

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