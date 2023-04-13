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Yıkılan duvarın altında kalan köy korucusu hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde babasının ağır hasarlı evine odun çıkarmak için giren şahıs, yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde babasının ağır hasarlı evine odun çıkarmak için giren şahıs, yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlinde ağır hasar alan babasına ait eve odun çıkarmak için giren İbrahim Şafak (44), yıkılan duvarın altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan köy korucusu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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