Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü Malatya'da iş dünyası ve üniversiteli gençlerle buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından “Dost Meclisi” programına katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, hem İnönü Üniversitesi öğrencileriyle hem de MÜSİAD üyesi Malatyalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleşen programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Başdemir, İnönü Üniversitesi öğrencileri ve Malatyalı iş insanları katıldı. Program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

“Ülker, bu coğrafyada en kıymetli şirketlerden birisidir”

Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “MÜSİAD Malatya Şubesi olarak bugün çok kıymetli misafirimizi ağırlamaktayız. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, değişen iş dünyası ve kurumsallaşmanın önemi konusu hakkında sunum yapacaklar. Hayırlı başladığımız bu programa hayırlı sonuçlar elde edeceğimizi ümit ediyorum. Bir amaca vesile olur inşallah. Yıldız Holding Başkanı Sabri Ülker'e Allah kendisine rahmet etsin. 1940'lı yıllarda temellerini attığı bisküvi markası hayat bulmuştur. Onun külleri ve etik değerli üzerinden kendini inşa etmiş. Bu coğrafyada en kıymetli şirketlerden bir tanesidir. Programa katılan sivil toplum temsilcilerimize, iş insanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ülke çapında hem de dünya çapında adından söz ettiren güzel insanlarımız var”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da ekonomiye katkı sağlamanın öneminden söz etti. Çınar, “MÜSİAD üyesi olarak hem de şehrimizin emektarı, hizmetkârı olarak bulunuyorum. Şehrimizde artık çok güzel şeyler oluyor. Güzel programlar ve organizasyonlar oluyor. Fuarlar, paneller ve konferanslar oluyor. Sempozyumlar oluyor. Sabah saat 8'de başladım programlara katılmaya, sayısını bilmiyorum ama olumlu programlara katıldığımı biliyorum. Her günümüz böyle dolu dolu geçiyor. Şehir hareketli olunca bizler de bu hareketten haliyle hisseder olmaya gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizin başarısı da bizleri gururlandırıyor. Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Başdemir ağabeyimiz var. İlimizde gerçekten hem ülke çapında hem de dünya çapında adından söz ettiren güzel insanlarımız var. İlimiz güzel girişimciler ve iş insanları yetiştirmeye devam ediyor. Bereketli topraklar üzerinde iş insanlarımız güzel yatırımlar yapıyor. Burada çalışan, burada bağlantısı olan insanlar güzel bir şekilde yad ediliyor anılarıyla” dedi.

“Günümüzün hızla değişen iş dünyasında fırsatları şimdiden görebilmek çok değerli”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü ise konuşmasında, yatırım ve istihdamın önemini anlattı. Tütüncü, Yıldız Holding'in faaliyet alanları, iş dünyasının yaşadığı değişim ve aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemi hakkındaki görüşlerini iş insanlarıyla paylaştı. Anadolu'daki ve yurt dışındaki geniş etkileşim ağıyla MÜSİAD'ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Tütüncü, “MÜSİAD, Türk iş dünyasının saygın ve güvenilir imajına önemli katkılarda bulunuyor. Bugün de bir Malatyalı olarak çalışmalarını büyük bir takdirle izlediğim MÜSİAD Malatya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Dost Meclisi' programında iş insanlarıyla ve İnönü Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Böylesine dinamik gençlerimizi ve ahlaklı, çalışkan, yenilikçi iş insanlarımızı görünce bir kez daha iftihar ettim. İşin ve sektörlerin büyük bir hızla değiştiği bir dünyada fırsatları öngörebilmek, değişime uyum sağlayıp liderlik edebilmek için fikir alışverişinde bulunmak çok kıymetli. Günümüzün hızla değişen iş dünyasında fırsatları şimdiden görebilmek çok değerli. Bu anlamda ‘Dost Meclisi' gibi buluşmaların çok değerli olduğuna inanıyor, bu keyifli ve verimli etkinlik vesilesiyle, Yıldız Holding adına MÜSİAD Malatya yetkililerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.