Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü'nün basketboldaki başarısı

U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü, erkekler ve kızlar U14 Ligleri'nde de şampiyonluğa ulaştı.

Sezona iddialı başlayan Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü, U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Mavi kırmızılılar, U14 Ligi'nde de hem erkekler hem de kızlarda şampiyonluğa ulaştı. Antrenörlüğünü Kübra Öğüt'ün yaptığı U14 erkek basketbol takımı, finalde Malatya Basketbol Kulübü'nü 81-37 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü U14 Erkek Basketbol Takımı, 18-23 Şubat tarihleri arasında Siirt'te gerçekleştirilecek olan bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek.

Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü U14 Kız Basketbol Takımı da sezonu şampiyon tamamladı. Antrenörlüğünü Tamer Koparan, yardımcı antrenörlüğünü ise Eda Ekici'nin yaptığı takım, 18-23 Şubat tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek olan bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek.

Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü Koordinatörü Ufuk Doğan, bütün kategorilerde yer aldıklarını ifade ederek, iyi bir ekiplerinin olduğunu, verimli bir çalışma döneminin ardından emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

U16 Yıldız Erkekler Basketbol Ligi'nde elde ettikleri şampiyonluğun ardından U14 Ligi'nde ise, hem erkek hem de kızlarda şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Doğan, “Kulüp olarak sezon boyunca iyi çalıştık. Antrenörlerimiz, sporcularımızla bire bir yakından ilgileniyor. Elde edilen başarı asla tesadüf değil. Yoğun çalışma ve emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde bölge şampiyonları var. Bölge şampiyonalarında da Malatya'mızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.