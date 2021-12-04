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Yıldızlar Masa Tenisi Bölge Şampiyonası başladı

Malatya’da Masa Tenisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Yıldızlar Bölge Şampiyonası müsabakaları başladı.

Malatya'da Masa Tenisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Yıldızlar Bölge Şampiyonası müsabakaları başladı. Her iki bölgeden ilk üçe giren kadın ve erkek takımlar Türkiye Şampiyonasına girmeye hak kazanacak.


Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Yıldızlar Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Malatya Merkez Spor Salonu'nda bugün başladı. 5 Aralık Pazar akşamı sona erecek olan Masa Tenisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Yıldızlar Bölge Şampiyonası çekişmeli müsabakalara sahne oluyor.


Kadın ve erkek 44 takımın katılım sağladığı bölge şampiyonası sonucunda, her iki bölgeden ilk üçe giren kadın ve erkek takımlar Türkiye Şampiyonasına girmeye hak kazanacak.

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