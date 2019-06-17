Yılı sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı,” 2018-2019 eğitim-öğretim yılını geçen Cuma ilimizde 174 bin örgün eğitimde öğrenim gören öğrencilerin karnelerini almasıyla, sona erdi. Çocuklarımızın 3 aya yakın bir yaz tatili süresi başladı. Bütün çocuklarımızı kutluyorum onları, iyi, sağlıklı, neşeli bir tatil süreci diliyorum. 2019-2020 eğitim-öğretim yılına dinlenmiş şekilde gelirler. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında il genelinde 188 bin civarında öğrencimizle eğitimimizi tamamladık” dedi.

Malatya genelinde yaklaşık 36 bin YKS sınavına girdiğini belirten Tatlı,” TYT ve AYT sınavlarında çocuklarımız kendi alanlarında soruları cevaplandırdılar ilk aldığımız dönütler sınavın Türkçe ve matematik sorularında biraz zorlandıkları genel anlamda aldığımız dönütte özellikle son sınıf öğrencilerimizi bekledikleri bir sınav izah ettiler. İnşallah temmuz ayı içerisinde sınav açıklandığında çocuklarımızın üniversiteye yerleştirmeyle alakalı süreci başlayacak ve devam edecek. Sınav sonrasında öğrencilerimize rehberlik etmek, doğru yönlendirmek ve tercihlerini yapmak amacıyla tercih merkezleri kurulacak” ifadelerini kullandı. Velilere de uyarıda bulunan Tatlı, "Bütün öğrencilerimiz çaba harcadılar ama herkesin şunu iyi bilmesi lazım ki a öğrencisini b öğrencisiyle kıyaslayarak netice elde edilemez. Her birey farklıdır, farklı alanlarda yetenekleri vardır. Yeter ki o yetenekleri keşfedip onları yönlendirmektir. Velilerden arzumuz çocukları kıyas yapmadan kendi bütünlüğü içerisinde değerlendirip, kabul etmeleridir. Sınav sonuçları bizim için bir nihai sonuç değildir. Bir sınavın sonucuyla çocuklarımızın psikolojilerini bozmayalım. Özelikle tatile çıkan çocuklarımızdan bir isteğimiz iyi dinlenmeleri istiyorum. Biraz sınırlandırılmış alanlarda hareketlerini kısıtladı, şu anda üç ay boyunca, yapmaları gereken şey gezip, eğlenip, dinlenip 2019-2020 eğitim-öğretim yılına dinlenmiş şekilde gelmeleridir. En iyi zihinsel dinlenmenin okumak olduğunu, çocuklarımıza söylemek istiyorum. Tatil boyunca birçok etkinliğe katılarak hem dinlenmiş olacaklar hem de eğitim görmüş olacaklar” şeklinde konuştu.

Tatlı, ayrıca Hafize Özal Kız Teknik Meslek lisesinin taşınmasının söz konusu olmadığını ifade etti.