YKS sınavı 1. oturumu başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı Malatya'da başladı. 2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren ter dökmeye başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da başladı. Malatya'da 11 bin 800 lise son sınıfı olmak üzere toplam 36 bin öğrenci sabah 10.15'da YKS 'nin birinci oturumuna girdi. Sınava girecek okullarına gelen öğrenciler yapılan kontrollerinin ardından sınav merkezlerine alındı. 10.15' de başlayan sınav 12.30'da sona erecek.

Okulların bahçelerini dolduran veliler ise meraklı bir bekleyiş içerisinde çocuklarının sınavı bitirmesini bekliyor. Yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerim'i okuyan veliler, çocuklarının başarılı olması için dua etti.