YKS ücreti kaymakamlıktan

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde yükseköğretim kurumları sınavına (YKS) girecek ihtiyaçlı öğrencilerin sınava giriş ücreti kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2022 yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere kaymakamlığımızdan destek verilecek. İlçemizde ikamet edip de YKS'ye girecek öğrencilerimizin sınava giriş ücreti Kaymakamlığımız tarafından karşılanacaktır. Sınava girecek öğrencilerimizin 7 Mart tarihine kadar Kaymakamlığımıza başvurmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.