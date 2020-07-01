İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol çöktü tünel ulaşıma kapandı

Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde yer alan Gürkaynak kavşağında yaşanan çökme nedeniyle yol üzerindeki tünel ulaşıma kapatıldıMalatya’nın Akçadağ ilçesine Gürkaynak kavşağında yolda yaşanan çökme nedeniyle yol üstündeki Karahan Tüneli ulaşıma kapatıldı.

Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde yer alan Gürkaynak kavşağında yaşanan çökme nedeniyle yol üzerindeki tünel ulaşıma kapatıldı


Malatya'nın Akçadağ ilçesine Gürkaynak kavşağında yolda yaşanan çökme nedeniyle yol üstündeki Karahan Tüneli ulaşıma kapatıldı. Ekipler, karayolunda bakım çalışması yürütürken, D-300 Malatya-Kayseri güzergahındaki ortalama 9 kilometre Karahan Tüneli'nin çalışma boyunca kapalı olacağı belirtildi. Bölgede ulaşımın ise tek gidiş tek geliş olmak üzere eski Karahan yolundan sağlanılacağı açıklandı.


Akçadağ İlçe Kaymakamı Hulusi Teke ise çalışma yapılan yolda incelemelerde bulundu. Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan güzergahında yer alan Malatya-Kayseri kara yolunun yoğun araç trafiğine sahip olduğunu belirten Kaymakam Teke, trafiğin eski yoldan verilecek olması nedeniyle buradaki kaza riskini azaltılması adına çalışmaların yapıldığını söyledi.


Kaymakam Teke'ye, inceleme gezisinde İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan, Karayolları Şefi Erkan Erkmen ve Bölge Trafik Sorumlusu Komiser Yardımcısı Sinan Atıcı de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.