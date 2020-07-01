Yol çöktü tünel ulaşıma kapandı

Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde yer alan Gürkaynak kavşağında yaşanan çökme nedeniyle yol üzerindeki tünel ulaşıma kapatıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesine Gürkaynak kavşağında yolda yaşanan çökme nedeniyle yol üstündeki Karahan Tüneli ulaşıma kapatıldı. Ekipler, karayolunda bakım çalışması yürütürken, D-300 Malatya-Kayseri güzergahındaki ortalama 9 kilometre Karahan Tüneli'nin çalışma boyunca kapalı olacağı belirtildi. Bölgede ulaşımın ise tek gidiş tek geliş olmak üzere eski Karahan yolundan sağlanılacağı açıklandı.

Akçadağ İlçe Kaymakamı Hulusi Teke ise çalışma yapılan yolda incelemelerde bulundu. Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan güzergahında yer alan Malatya-Kayseri kara yolunun yoğun araç trafiğine sahip olduğunu belirten Kaymakam Teke, trafiğin eski yoldan verilecek olması nedeniyle buradaki kaza riskini azaltılması adına çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kaymakam Teke'ye, inceleme gezisinde İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan, Karayolları Şefi Erkan Erkmen ve Bölge Trafik Sorumlusu Komiser Yardımcısı Sinan Atıcı de eşlik etti.