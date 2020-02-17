Malatya'da karla mücadele kapsamında kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam edilirken, yola düşen kayalar da temizlendi.

Malatya genelinde, geçtiğimiz Cuma günü yağan yoğun kar yağışları sonrası yol açma ve kar küreme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kapanan mahalle yollarının tamamını ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde caddeleri gece trafiğe kapatarak, kar temizleme çalışmaları yapıyor. Gündüz vakitlerinde de çalışmalar aynı hızla devam ediyor. Kentin yüksek mahalleleri olan, Konak, Abdulgaffar, Cemal Gürsel, Karagöz, Yavuz Selim, Beydağı, Yamaç, Kernek, Çöşnük, Çamurlu ve Yıldıztepe Mahallelerinde buzlanmaya karşı ekstra önlemler alındı. Büyükşehir Belediyesi, kent içinde buzlanmaya karşı kritik noktalarda tuzlama çalışmaları yapmayı da ihmal etmedi. Karla mücadele ekipleri, ana caddelerde bazı binalarda oluşan buz kütlelerini de, kazaya sebebiyet vermemesi için temizledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kesintisiz devam eden çalışmaları sık sık yerinde inceliyor.

Yola düşen kayalar temizlendi

İlçelerde ve yüksek kesimlerde kapalı mahalle yolu yok. Açılan yollar da bu kez genişletme çalışmaları yapılıyor. Çığ tehlikesinin bulunduğu yollarda kar temizleme çalışmaları ise titizlikle yapılıyor. Yüksek kesimlerde yağan kardan sonra yaşanan toprak kaymalarına da müdahale eden karla mücadele ekipleri, Karagöz Mahallesi yoluna düşen kayaları da temizledi.

Okul bahçeleri de kardan temizlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı okul bahçelerinde kar temizliği yapıldı.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay da yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin okullarına güvenli şekilde gidebilmeleri ve oluşabilecek sakatlanmaları engellemek için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kar temizliği çalışmalarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum” dedi.