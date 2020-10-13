Yolcu otobüsü muavininin valizinde esrar ele geçirildi

Malatya'da, yolcu otobüsü muavininin valizinde 4 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince -Malatya Elazığ karayolu uygulama noktasında arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu batı illerine giden bir yolcu otobüsünde muavin konumunda bulunan şahsın valizinde yapılan aramada, 4 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak, A.A isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.