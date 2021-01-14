Yolcu otobüsünde 5 kilo esrar bulundu

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğu girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpek ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin bagaj bölümündeki valizler içinde Afgan uyruklu şahısların eşyalarına tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda 5 kilo 100 gram Reçine esrar maddesi ele geçirildi. Esrar sevkiyatı ile ilgili otobüste bulunan toplam 8 yabanı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik de gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 162 gram Sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli K.E ve H.Y isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentteki bir diğer operasyon ise KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinde gerçekleştirildi. Bir şahsın gümrük kaçağı cep telefonlarını getirerek kentte sattığı bilgisi üzerine hareke te geçen ekipler, şüpheli şahsın kullandığı aracı takibe altı. Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesinde durdurulan araçta yapılan arama da 41 adet tuşlu gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet avuç taşlama aleti, 11 adet şarjlı matkap, 2 adet darbeli matkap ve 2 adet harç karıştırıcı mikser ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında ‘5607 SKM' suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.